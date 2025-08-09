(VIDEO) México no tiene pruebas de nexos de Nicolás Maduro con el cártel de Sinaloa

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo este viernes que su gobierno no tiene pruebas de que el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, tenga nexos con el cartel de Sinaloa, como afirmó Estados Unidos el jueves.

«Como siempre decimos: si tienen alguna prueba que la muestren, no tenemos ninguna prueba relacionada con eso», dijo Sheinbaum en su habitual rueda de prensa.

La Mandataria tras ser consultada específicamente sobre esta materia señaló que «es la primera vez que oímos ese tema, no hay de parte de México ninguna investigación que tenga que ver con eso».

El gobierno de Donald Trump aumentó el jueves a 50 millones de dólares la recompensa por «información que conduzca al arresto» de Maduro, al que acusa de utilizar organizaciones como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa «para introducir drogas letales y violencia» en Estados Unidos.