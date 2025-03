Gobierno de EEUU mantiene prohibición de embargo sobre Citgo hasta el próximo #03Julio

La Oficina de Control de Activos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos prorrogó por cuatro meses, hasta el próximo 3 de julio, la licencia que prohíbe hacer transacciones con los bonos PDVSA 2020, cuya garantía es el 51% de Citgo, la filial refinadora de la petrolera venezolana en los Estados Unidos, de manera que los activos de esta empresa se mantienen protegidos por el gobierno estadounidense.



La licencia 5R señala que «(a) Salvo lo dispuesto en el párrafo (b) de esta licencia general, a partir del 3 de julio de 2025, todas las transacciones relacionadas con la provisión de financiamiento y otras transacciones con el Bono Petróleos de Venezuela, S.A. 2020 que estarían prohibidas por la subsección (a)(iii) de la Orden Ejecutiva (O.E.) 13835 de 21 de mayo de 2018, modificada por la O.E. 13857 de 25 de enero de 2019, e incorporadas al Reglamento de Sanciones contra Venezuela, 31 CFR parte 591 (el VSR), están autorizadas.



(b) Esta licencia general no autoriza ninguna transacción o actividad de otro modo prohibidas por el VSR, o cualquier otra parte del 31 CFR capítulo V.

(c) A partir del 6 de marzo de 2025, la Licencia General No. 5Q, de fecha 7 de noviembre de 2024, es sustituida y reemplazada en su totalidad por la presente Licencia General No. 5R»

Si bien esta licencia garantiza la titularidad de los bonos PDVSA 2020 a sus actuales tenedores, impide hacer transacciones con estos instrumentos y, además, prohíbe cualquier otra actividad que implique cambio de propiedad o afectar a los activos que garantizan estos títulos.

Esta es la décimo sexta renovación de esta licencia. Sin embargo, una corte de Delaware adelanta un proceso de subasta judicial de Citgo, a solicitud de sus principales acreedores. Esta operación se ha retrasado, porque la primera oferta aprobada por el síndico procurador designado por el tribunal se consideró excesivamente baja.

Además, todavía hay debate sobre cómo proteger a todos los acreedores que pujan por una tajada del activo más valioso que le queda a Venezuela en el exterior.