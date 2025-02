Venezuela reitera posición de apoyar iniciativas que promuevan el desarme global

Canciller Yván Gil en Ginebra

25 de febrero de 2025.- "Hemos apoyado y seguiremos apoyando todas las iniciativas que promuevan el desarme total y la no proliferación de armas nucleares, por considerar que su existencia es una negación de la vida y de la dignidad humana", destacó el canciller de la República, Yván Gil, durante su intervención en el foro multilateral, que se desarrolla en paralelo a la jornada inicial del 58° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Suiza, en el Segmento de Alto Nivel de la Conferencia de Desarme.



Asimismo, recalcó que el desarme y el desarrollo son dos caras de una misma moneda y que la reducción de arsenales no solo disminuye el riesgo de conflictos armados, sino que libera recursos que pueden destinarse a áreas prioritarias, como la educación, la salud y la infraestructura.



Igualmente, alertó que a lo largo de los últimos años, “hemos sido testigos de cómo los Estados occidentales han destinado cuantiosos recursos financieros para distribuir, en cantidades sin precedentes, un gran número de los llamados paquetes militares. Sin embargo, esta acción se ha llevado a cabo sin una evaluación exhaustiva de las consecuencias posteriores para la paz. La realidad es que, en la mayoría de los casos, estas armas terminan siendo absorbidas por el mercado ilegal, donde adquieren un propósito desestabilizador”.



En referencia a esto, hizo mención al caso de Venezuela y resaltó que los organismos de seguridad del Estado han neutralizado varios intentos de ingreso irregular de armas al país. Señaló que el Gobierno Bolivariano cree firmemente que la cooperación para el desarme es fundamental en la búsqueda de un mundo más pacífico y seguro, pero esta cooperación no puede considerarse equitativa, “cuando apreciamos la indolencia hacia el sufrimiento de los países en vías de desarrollo, por la imposición de ilegales medidas coercitivas unilaterales, las cuales denunciamos enérgicamente”.



También reafirmó el compromiso inquebrantable de Venezuela con la paz, la justicia y el fortalecimiento del multilateralismo, y con la defensa de la Carta de las Naciones Unidas, que este 2025 conmemora 80 años de su adopción y criticó la burocratización y la politización de los órganos multilaterales.