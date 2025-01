Petro no apoyará bloqueos ni intervenciones extranjeras en Venezuela: "la política interna de un país la determina su propio pueblo"

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, respondió este viernes 10 de enero a los países que quieren romper relaciones diplomáticas con Venezuela, asegurando que no apoyará bloqueos ni intervenciones extranjeras ya que "la política interna de un país la determina su propio pueblo".

A través de una publicación en su cuenta de X, el mandatario explicó que existen varias razones de peso por las cuales seguir manteniendo relaciones con dicho país, entre ellas: "Condenar al hambre a 14 millones de colombianos que viven en la frontera y desatar un inmenso éxodo de migrantes hacia América del sur y norte".

Asimismo, recordó que una de las primeras acciones de su gobierno fue reabrir la frontera con Venezuela después de años cerradas y restablecer las relaciones en todos los niveles con Caracas, pues "sepan que el presidente de Colombia hace lo que la constitución ordena: la paz".

Subrayó también ejemplos de estos ataques internacionales entre países como "Irak, en Siria, en Libia, en Gaza, en el Líbano, en Yemén, en Ucrania, y ahora, como amenaza, contra Panamá, Dinamarca, Canadá".

En ese sentido, dijo que "el fin del derecho internacional y de la justicia es el comienzo de la barbarie humana".

Petro remarcó que estas acciones sólo dejan heridas en los pueblos que durarán por generaciones. "He visto bloqueos económicos que buscando su esclavitud condenan a pueblos enteros al hambre buscando su esclavitud y ponerlos de rodillas; he visto que han dejado millones de muertos, incluidos centenares de miles de niños, mujeres y ancianos. Ha llevado a Gobiernos colombianos a cometer crímenes internacionales, a bombardear territorios extranjeros, a traer instrumentos de espionaje ilegales, a asesinar fuera de nuestro territorio, a apoyar golpes de Estado en los países vecinos y en el propio", escribió al respecto.

Por otra parte, declaró que "no hay elecciones libres bajo bloqueos económicos extranjeros", asegurando que los bloqueos "son la máxima aniquilación del voto" e interferencia contra la libertad.

"Fue un enorme error que países poderosos del mundo presionaran elecciones bajo bloqueo económico en América Latina", sentenció.

El jefe de Estado colombiano fue claro al decir en otra parte del comunicado que "los problemas en América Latina los debe resolver América Latina, nuestra relación con el mundo debe ser en pie de hermandad y en pie de dignidad e igualdad".

"No me exijan que ayude a bloquear a un pueblo hermano con el hambre de millones de colombianos. No me exijan que permita que el suelo colombiano se use para matar al pueblo hermano, que será nuestra propia muerte. Jamás en un demócrata y en un progresista pueden encontrar la más mínima disposición a ser el Caín de la historia, el Caín de América", reveló.

Expuso que el pueblo venezolano ha luchado en conjunto con Colombia por la libertad. "Ese pueblo debe decidir libre, completamente libre de quienes codician petróleos, o la servidumbre de los pueblos", dijo.

Finalmente, sostuvo que en caso que así se lo pida el país hermano, ayudará a que "el pueblo de Bolívar pueda expresarse libre y soberanamente".