Piden ayuda para venezolano detenido injustamente en México

Vladimir Ernesto Guarache Angulo es un politólogo venezolano de 36 años residenciado desde 2018 en la ciudad de Cancún, México. Desde el martes 23 de enero de 2024 está viviendo una pesadilla tras ser detenido sorpresivamente por la policía mientras se encontraba en su lugar de trabajo. El motivo es que ha sido señalado de estar involucrado en el secuestro y desaparición de dos jóvenes, hecho que sus familiares desmienten y denuncian como una injusticia. Solicitan ayuda del Estado venezolano para garantizar a Guarache Angulo el acompañamiento necesario para demostrar su inocencia y lograr su libertad.

Esta historia comenzó hace dos años, en abril de 2022. Su hermana, la periodista Agusmir Guarache, quien reside en el estado Mérida y se desempeña como corresponsal del diario Últimas Noticias en la entidad, nos relató lo sucedido.

Vladimir se desempeñaba como gerente del restaurante Botanero, ubicado en la ciudad de Cancún, estado de Quintana Roo. Un día, dos sujetos armados ingresaron al local y tomaron por la fuerza a dos jóvenes comensales, bajo amenaza obligaron a Vladimir, quien era el encargado del lugar, a abrir la puerta trasera del establecimiento, lo cual hizo y las cuatro personas salieron hacia la calle. Esto quedó grabado por las cámaras de seguridad de Botanero.

A los cuatro días del hecho, la fiscalía se presentó en el restaurante e interrogó a todos los trabajadores. Vladimir dio su declaración y les facilitó a las autoridades los videos de seguridad y todo lo que se requirió para la investigación. El local fue cerrado durante ocho meses y Vladimir no volvió a trabajar allí.

"A mi hermano no lo vuelven a llamar más, no lo citan más, no hubo mayor contacto, digamos, entre la fiscalía y Vladimir", explicó Agusmir.

La detención

Durante casi dos años, Vladimir no volvió a saber nada del caso. Su hermana refiere que él no recibió llamada alguna ni citación de las autoridades, aun cuando no se ha mudado de domicilio y permaneció en la ciudad hasta la actualidad. Cambió de trabajo por el cierre forzoso que tuvo el restaurant y en enero de 2024 estaba laborando en un establecimiento de venta de agua, ubicado también en Cancún.

Es allí donde el día 23 de enero es abordado por dos personas, quienes, antes de identificarse, le preguntaron su nombre. Al responder que su nombre es Vladimir Guarache, procedieron a arrestarlo sobre la base de que había una orden de aprehensión en su contra, situación completamente desconocida para él, pues jamás fue notificado.

"Es venezolano, merece la pena máxima…"

Vladimir fue trasladado a una cárcel denominada Centro de Reinserción Social de Cancún y al día siguiente fue presentado ante un tribunal. Allí la juez asignada escucha las acusaciones hechas por la fiscalía y las madres de las dos personas que fueron extraídas por la fuerza del restaurant Botanero en abril de 2022, quienes señalan que Vladimir Guarache y otro empleado de seguridad del local de nombre Raúl (mexicano) fueron las últimas personas que vieron con vida a sus hijos. Sin embargo, no se presentó otra evidencia en su contra más que el video de seguridad del restaurante que el mismo Vladimir entregó a los investigadores cuando ocurrieron los hechos.

Agusmir Guarache, la hermana de Vladimir, hace énfasis en que no existe otro elemento que respalde la acusación de estar involucrado con el crimen que la declaración verbal de los familiares de las víctimas. En esa audiencia estuvieron presentes dos amigas de Vladimir, las únicas personas que lo han apoyado y el único contacto que tienen en México los familiares de Guarache Angulo.

Esas amigas relataron que en la audiencia de acusación hubo expresiones de xenofobia contra Vladimir, pues los demandantes lo señalaban de ser venezolano y hacían ver que por su nacionalidad debía ser un delincuente.

"Nos comentan, porque fue una audiencia abierta, que fue un momento súper incómodo, a pesar de que la juez hizo un alto en eso, pero siempre recalcaron que Vladimir era un venezolano y que merecía la pena máxima", refirió Agusmir.

Es importante señalar que Vladimir Guarache no tiene familiares en México que lo apoyen durante este proceso. La única asistencia que ha tenido es de parte de dos amigas, una mexicana y una venezolana, quienes contrataron a un abogado para que ejerciera su defensa.

De hecho, Vladimir no contó con un pleno derecho a la defensa durante los primeros cuatro días de reclusión y presentación en el juzgado. Luego, cuando el equipo legal que lo asiste presentó los argumentos de su inocencia, utilizando también los videos de seguridad que demuestran que Vladimir fue forzado a abrirles la puerta a los secuestradores, los mismos fueron desestimados por la juez del caso, quien le dictó medida de prisión preventiva oficiosa por dos años, lo cual es considerado por sus familiares y defensores una medida desproporcionada.

Justicia y solidaridad

Existen preocupaciones sobre la presunción de inocencia y el debido proceso. La falta de acceso oportuno a la defensa y la desproporción de la medida cautelar impuesta generan dudas sobre la imparcialidad del proceso, según explican sus hermanas Agusmir y Lenina Guarache en uno de los escritos que han puesto a circular como forma de movilización para convocar a la solidaridad con su hermano, un venezolano que es víctima de una injusticia en el extranjero.

Los familiares y amigos de Vladimir se están movilizando para, además de exigir su inmediata liberación, pues se trata de un hombre inocente, de intachable comportamiento y con una labor social reconocida por su comunidad durante el tiempo que trabajó en la Fundación Infocentros en el estado Mérida, también piden al Estado venezolano que le preste todo el apoyo y la asistencia legal que requiere.

Agusmir nos informó que lograron contactar a miembros del personal de la Embajada de Venezuela en México. "Gracias a Dios ellos han estado bastante pendientes y han visto algunas irregularidades también; ellos nos comentan que cuando un venezolano es detenido a ellos les llega la información, pero en el caso de mi hermano a ellos no les ha llegado nada", afirmó.

Solicitan ayuda legal y un seguimiento del caso en el Centro de Reinserción Social de Quintana Roo para velar por la seguridad y la salud de Vladimir Guarache, ya que están muy preocupados por su integridad física en ese recinto. También piden al Estado apoyo para obtener un visado expedito que le permita al menos una de sus hermanas viajar a México para acompañar a su hermano y velar por su integridad y su defensa desde el lugar.

Así mismo, familiares y amigos de Vladimir Guarache han convocado para este viernes 16 de febrero a un tuitazo solidario, movilización digital en la red social X, para visibilizar este caso con la etiqueta #JusticiaParaVladi. También invitan a seguir la campaña por la liberación de Vladimir en las siguientes cuentas: @justiciaparavladi en Instagram, @ParaVladi13998 en X, Vladimir Ernesto en Facebook y @justiciaparavladi en TikTok.