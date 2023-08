(VIDEOS) Brasil: Llega Vicepresidenta Delcy Rodríguez para presentar plan de acción concreto en la Cumbre Amazónica

Venimos con un plan de acción que ha sido elaborado con la propia mano del Presidente Nicolás Maduro y lo presentaremos en la Cumbre para que sean los anuncios (…) allí la voz de nuestro presidente, la voz de Venezuela y del pueblo venezolano con un plan de acción concreta”.



El pronunciamiento lo realizó la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, luego de aterrizar en la Base Aérea de Belém (BABE) en el Estado de Pará, para participar en la Cumbre Amazónica.



La alta funcionaria venezolana, sobre la importante cita, enfatizó que se esperan “resultados tangibles, un plan de acción concreto donde podamos tener instancias de coordinación para que abordemos este problema de forma conjunta, podamos garantizar la vida de nuestro planeta, la vida de nuestras comunidades, el respeto a los saberes ancestrales, las comunidades indígenas”.





“Aquí Venezuela va adelante con su agenda por la preservación de la vida, con su agenda por la preservación de los derechos de la naturaleza”, aseveró la Vicepresidenta.Indicó que los diálogos amazónicos implican que estamos en una agenda por la vida. “Llevamos la voz del Presidente Nicolás Maduro, de nuestro pueblo, en esta importante cumbre convocada por el presidente Lula (Luiz Inácio Lula Da Silva), en el marco del Tratado de Cooperación Amazónica, la presentación de la Cuenca Amazónica que es el respeto por los derechos de la naturaleza frente a intereses trasnacionales”.A esta cita internacional le antecedió una reunión preparatoria celebrada en Leticia, Colombia, en la que los ministros de ambiente y representantes de estas carteras de los ochos países que conforman la Amazonia, se reunieron para avanzar en la construcción de un acuerdo que logre evitar lo que los científicos han denominado el punto de no retorno del Amazonas.Precisamente, estas bases serán elevadas los días 8 y 9 de agosto en Belém do Pará, donde se espera firmar varios acuerdos que logren frenar el colapso del bioma amazónico.La principal conclusión de los dos días de reuniones técnico-científicas, en Leticia, en las que también participaron cientos de representantes de pueblos indígenas, cooperantes internacionales, comunidades locales, entre otros, es la necesidad de consolidar un plan estratégico y una visión conjunta para la Amazonia.Plan estratégico y visión conjuntaEste plan estratégico y visión conjunta, aseguraron los ministros, debe consultar y ampliar la participación de los pueblos indígenas, así como tener un fondo y mecanismos financieros transparentes.Sobre la cooperación internacional, consideran que esta debe responder a las necesidades del plan estratégico que se debe construir.Por Venezuela, recibieron a la Vicepresidenta, el ministro del Poder Popular para Agricultura y Tierra, Wilmer Castro Soteldo; Ciencia y Tecnologia, Gabriela Jiménez; canciller venezolano, Yván Gil; Pueblos Indígenas, Clara Vidal; de Ecosocialismo, Josue Lorca; vicecanciller para America Latina y El Caribe, Rander Peña; vicecanciller para Asuntos Multilaterales, Rubén Darío Molina; y el embajador de Venezuela en Brasil, Manuel Vadell.Por la parte de Brasil, la recibió el comandante de la base aérea de Belém, Rodrigo Goretti Piedade; y Orlando Celso Timponi, quien es Consejero de la Cancillería de Brasil





Venezuela participó este lunes en reunión con países del Tratado de Cooperación Amazónica



El ministro para Relaciones Exteriores, Yván Gil, informó que Venezuela participó este lunes en la reunión preliminar a la IV reunión de jefes de Estado y de Gobierno de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) que se realizará este martes 8 y miércoles 9 de agosto en Belén do Pará, Brasil.



"Participamos en Belén do Pará en una productiva reunión junto a los ministros de Relaciones Exteriores y del Medio Ambiente de los países signatarios del Tratado de Cooperación Amazónica - TCA, a fin de afinar detalles para la IV Cumbre de Presidentes Amazónicos de la OTCA" resaltó Gil en su cuenta de la red social X.



Más temprano, el canciller venezolano reiteró el compromiso de Venezuela para "la cooperación para proteger al pulmón vegetal del planeta y garantizar una Amazonía segura, de paz y de todas y todos los sudamericanos".



Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela integran la organización creada en 1995, y cuyos jefes de Estado no se reúnen desde 2009. En esta ocasión, a la cita convocada por el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, no asistirán los presidentes de Ecuador y Surinam.



Además de los Estados amazónicos, se esperan representantes de Indonesia, Francia, Noruega y Alemania.



Con información de La Radio del Sur / Globovisión.