Presidente de Paraguay: "La deuda millonaria de Paraguay con Venezuela: No es un problema financiero, sino político"

El presidente electo de Paraguay, Santiago Peña, dijo estar dispuesto a cancelar la deuda de 300 millones de dólares que su país contrajo con Caracas en 2009 por la importación de petróleo venezolano. En diálogo con Sputnik, el economista Sergio Legal Cañisá sostiene que Peña "está dispuesto a realizar un mejor análisis económico de la situación".



Santiago Peña, que asumirá el 15 de agosto el mando del Palacio de López —sede del poder ejecutivo paraguayo—, reconoció la deuda por un monto cercano a 300 millones de dólares existente entre las petroleras estatales de Paraguay y Venezuela, Petropar y Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), respectivamente.



Sin embargo, el mandatario entrante afirmó durante una visita a la ciudad brasileña de Sao Paulo que pretende financiar la deuda a 15 años, a una tasa del 2%, tal como establecía el acuerdo original firmado en Caracas, en 2008, por los entonces presidentes Hugo Chávez (1999-2013) y Nicanor Duarte (2003-2008), venezolano y paraguayo, respectivamente.



"La predisposición de pagar la deuda con PDVSA por parte del presidente electo Santiago Peña da una señal de seriedad a su futura gestión y muestra que está dispuesto realizar un mejor análisis económico de la situación, lo cual no hizo el presidente Abdo Benítez", afirmó en conversación con Sputnik el economista local Sergio Legal Cañisá.



"En este contexto, es importante valorar la actitud de apertura de Peña porque pudo haberse desentendido de la deuda, como lo hizo Mario Abdo Benítez durante su gestión, alegando cuestiones políticas. Sin embargo, Peña asumiría el pago", destacó el experto.



Esto porque Abdo formó parte de los mandatarios conservadores latinoamericanos que criticaron la gestión actual de Venezuela, a cargo de Nicolás Maduro.



Legal Cañisá sostuvo que Asunción no cumplió "por razones políticas" con las obligaciones contractuales de pago. "En este contexto, y financieramente hablando, es lógico que Venezuela reclame algún ajuste en el mecanismo de financiación por el incumplimiento de Paraguay", agregó.



El experto acusó que la forma y el plazo de pago "tendrán que negociarse nuevamente, puesto que hay posturas encontradas". No obstante, asume que en este contexto "lo más difícil ya se logró: la disposición de Peña para que Paraguay asuma durante su gobierno el pago de la deuda del país con PDVSA".



El rol del arbitraje francés



El economista, académico e investigador paraguayo analizó la mediación arbitral en esta controversia económica entre los países sudamericanos.



"Para acelerar la resolución de este conflicto se solicitó el arbitraje de un tercero, en este caso la Cámara de Comercio de París, lo cual podría ayudar a que este conflicto se resuelva de manera más eficiente", apuntó Legal Cañisá.



Se trata de "un mecanismo de negociación que permite resolver un conflicto cuando no hay confianza entre las partes o cuando los procesos por vía judicial tradicional son muy largos, lentos y tediosos".



No obstante, el experto concluyó: "recordemos que el problema de la deuda de Paraguay con Venezuela, en el fondo, no es un problema financiero, sino más bien es un problema político".