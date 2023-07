(VIDEOS) Cumbre de los Pueblos rechaza política ilegal de sanciones contra Venezuela

La Declaración Final de la Cumbre de los Pueblos rechaza la “política ilegal de sanciones y Medidas Coercitivas Unilaterales impuestas por Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela y la República de Nicaragua”.



Así lo reseña el segundo punto de la declaración, al denunciar que las sanciones constituyen un “bloqueo inhumano y criminal” a las economías y los pueblos de ambos países.



Igualmente, la Cumbre de los Pueblos repudia la política de la Unión Europea (UE) de avalar, y en algunos casos, replicar las sanciones estadounidenses contra Venezuela y Nicaragua.



En tal sentido, se instó al Gobierno de Estados Unidos (EEUU) a derogar de forma completa, inmediata e incondicional todas las medidas que afecten el pleno disfrute de los derechos humanos de los Pueblos Latinoamericanos y Caribeños, incluyendo la realización de su derecho al desarrollo y búsqueda del bienestar.



Por otra parte, el documento final condena el secuestro y la arbitraria detención del diplomático Alex Saab, por parte del gobierno de EEUU, cuando cumplía en el exterior una labor humanitaria para conseguir medicinas y alimentos “para aminorar el criminal impacto de las Medidas Coercitivas Unilaterales, en el pueblo venezolano”, por lo que exigen su inmediata liberación”.



Cumbre de los Pueblos traza hoja de ruta

Los diferentes movimientos sociales y partidos de izquierdas de Europa y América Latina que participaron durante dos días en las deliberaciones de la Cumbre de los Pueblos, celebrada en Bruselas, Bélgica, sostiene que esta reunión “servirá de impulso a las luchas populares”.



En ese sentido, trazar como hoja de ruta promover una campaña de denuncia contra los bloqueos y Medidas Coercitivas que sufren muchos Estados de todo el Mundo a manos del imperialismo y, de forma específica, los que se sufren de una manera especial Cuba, Venezuela y Nicaragua que deben terminar de inmediato.



“Denunciamos en este sentido la utilización del Parlamento de la UE como instrumento al servicio de estos ataques”, añaden.



También, exigen el cese de las sanciones unilaterales porque “constituyen una clara interferencia en los asuntos internos de estos Estados”.

DECLARACION FINAL CUMBRE DE LOS PUEBLOS LATINOAMERICANOS, CARIBEÑOS Y EUROPEOSLas organizaciones y movimientos sociales, políticos, sindicales, feministas, ecologistas y populares de América Latina, el Caribe y Europa, respondiendo a una plural, representativa, diversa e inclusiva convocatoria popular, en el marco del ejercicio de la Diplomacia de los Pueblos reunidos en Bruselas los días 17 y 18 de Julio en esta Cumbre de los Pueblos, declaramos:1) En unos momentos en los que el Imperialismo desarrolla una ofensiva que trata de dividir al Mundo en Bloques de Estados, desconectados y enfrentados entre sí, e intensifica todo tipo de provocaciones, bloqueos, presiones y medidas coercitivas unilaterales contra aquellos Pueblos que no le son sumisos y no se ponen al servicio de sus intereses, provocando destrucción y muerte en muchas zonas del Planeta.Esta Cumbre de los Pueblos entendió que el encuentro entre la CELAC y la UE es una oportunidad para avanzar en la creación de un mundo multipolar, con relaciones multilaterales que permita progresar en Paz a la Humanidad en armonía con la Madre Tierra. Para ello un avance en camino de establecer unas relaciones entre Europa, América Latina y el Caribe, que fortalezcan una relación y la cooperación birregional, basadas en el respeto mutuo y la reciprocidad, que ponga en el centro de las políticas públicas al ser humano, sin injerencias externas, rechazando categóricamente cualquier acción política, o militar que pretenda interferir en el normal desenvolvimiento de las instituciones y normas constitucionales de cualquiera de los Estados participantes en la Cumbre, por ello condenamos las campañas mediáticas encaminadas a desestabilizar gobiernos democráticamente elegidos por sus pueblos en América Latina y el CaribeEn este sentido, observamos con interés el avance de las fuerzas que defendemos un nuevo orden internacional multipolar y multicéntrico, que anuncia el advenimiento progresivo de una arquitectura mundial, basada en la solidaridad y la cooperación entre países soberanos, de esta manera vemos con optimismo y simpatía, la nueva ola progresista que se abre paso en América Latina y el Caribe. Saludamos sus luchas heroicas en defensa de la soberanía, el bienestar social y la democracia participativa, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida y de existencia de los pueblos, promoviendo una unidad y una la integración regional solidaria, reactivando con mas fuerza a CELAC y UNASUR.Asimismo, valoramos en alto grado el rol de vanguardia que juega la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), fundada por Fidel Castro y Hugo Chávez y nos identificamos con el llamamiento del Foro de Sao Paulo cuando proclama:“Superemos las diferencias, construyamos la más amplia unidad en la diversidad de los partidos, los movimientos sociales, populares y la intelectualidad progresista y de izquierda al interior de cada organización, país y del continente. ¡Seguiremos en la unidad por la integración regional para avanzar en la soberanía latinoamericana y caribeña!”Saludamos el XX aniversario de la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad (REDH); un movimiento de pensamiento y acción que tiene entre sus principios rectores la defensa de la paz, de la memoria, de la verdad y la pluralidad informativa, la integración y soberanía de los pueblos, la conservación del medio ambiente y la unidad en la diversidad cultural.2) En consecuencia la Cumbre de los Pueblos:– Condena el injusto e ilegítimo Bloqueo que sufre Cuba por parte de los EEUU y se suma a la Declaración aprobada en el XXVI Encuentro del Foro de Sao Paulo, celebrado en Brasilia del 29 de junio al 02 de julio de 2023, donde se afirma que Cuba ha resistido heroicamente a más de medio siglo injusto y criminal bloqueo del poder imperial de Estados Unidos, la dignidad del pueblo cubano es ejemplo para todas las naciones y partidos populares del mundo, de la misma manera que nos sentimos identificados cuando el encuentro del Foro de Sao Paulo resuelve declarar a Cuba “Patrimonio Universal de la Dignidad”.– Condena la utilización de mecanismos judiciales y de falsas noticias para expulsar de sus cargos a lideres progresistas de América Latina elegidos democráticamente por sus Pueblos y rechaza la política ilegal de sanciones y medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela y la República de Nicaragua que constituyen un bloqueo inhumano y criminal a las economías y los pueblos de ambos países; igualmente repudia la política de la Unión Europea de avalar, y en algunos casos, replicar las sanciones estadounidenses contra Venezuela y Nicaragua.– Insta al Gobierno de Estados Unidos a derogar de forma completa, inmediata e incondicional todas la medidas que afecten el pleno disfrute de los derechos humanos de los Pueblos Latinoamericanos y Caribeños, incluyendo la realización de su derecho al desarrollo y búsqueda del bienestar.– Condena de forma específica el secuestro y arbitraria detención del diplomático bolivariano Alex Saab, por parte del gobierno de Estados Unidos, cuando cumplía en el exterior una labor humanitaria consiguiendo medicinas y alimentos para aminorar el criminal impacto de las medidas coercitivas unilaterales, en el pueblo venezolano. Exigimos su inmediata liberación.– Rechaza el avance de la Extrema Derecha en Europa, facilitada por la implementación de políticas autoritarias, reaccionarias, y patriarcales que eliminado derechos sociales y precarizado la vida de millones de personas en toda Europa.– Defiende la aplicación de políticas socialmente avanzadas que evite que los Pueblos de Europa sigan sufriendo las consecuencias de una crisis que no han causado.– Se solidariza con el esfuerzo que realiza el Gobierno Colombiano del Presidente Petro por hacer avanzar una agenda social y de transformación con un nuevo marco laboral en favor de la clase trabajadora, un nuevo diseño educativo que garantice realmente el derecho a la educación y un avance hacia un sistema publico de salud universal y de calidad.– Sitúa como ejemplo de firmeza popular la lucha del Pueblo Boliviano para recuperar la democracia del Golpe fascista que trato de llevar al País a sus épocas más oscuras, hoy Bolivia avanza en la mejora de su economía con equidad y justicia social, bajo el horizonte político civilizatorio del Vivir Bien, que emerge desde sus raíces indígenas originarias y que se combina armoniosamente con la experiencia y los paradigmas de los trabajadores, estabilidad social con grandes logros en la protección de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas Originarios y Campesinos y de la Madre Tierra– Ve con esperanza e ilusión el retorno de Lula a la Presidencia de Brasil después de sufrir todo tipo de ataques, manipulaciones, tras el rechazo popular a las políticas de extrema derecha bolsonaristas que abre paso a una nueva etapa de progreso en Brasil lo cual permite que concebimos esta victoria como ejemplo de para combatir y derrotar al fascismo desde la perseverancia en el trabajo social, sindical y político.– Saluda el impulso que supine la creación de la CELAC social como espacio de representación de los Pueblos Latinoamericanos y Caribeños, instando a que sea reconocida por la UE y sus organizaciones como contraparte para la creación de un espacio social de participación popular birregional– Condena la represión en Perú que ha causado 69 personas muertas, de los cuales 49 habrían sido asesinados/as con armas de uso militar y policial. Rechazamos la criminalización de la protesta social y el impedimento del derecho a movilizarse pacíficamente. Exigimos el corte de juicios por lesa humanidad y libertad de los detenidos. Asimismo, denunciamos que el gobierno de Dina Boluarte ha autorizado la presencia de tropas norteamericanas con fines de amedrentamiento a la población. Rechazamos la declaración del Congreso del Perú en contra de los presidentes Gustavo Petro, Manuel López Obrador y al expresidente Evo Morales frente a sus justas valoraciones sobre la situación política y social peruana.3) Exige el respeto a la autodeterminación del pueblo Haitiano sin golpes de estado promovidos por el norte global, ni ocupaciones militares de su territorio como las ocurridas bajo las operaciones de la Fuerza Multinacional provisional (FMP) y la MINUSTA (Misión de Estabilización de las Naciones Unidas para Haiti, aprobadas por el consejo de seguridad de la ONU e implicada en el abuso sexual sistemático de ninas, ninos y mujeres4) Desde una solidaridad activa, defendemos que la libre circulación no solo es un derecho inherente al ser humano, sino que además tiene un impacto positivo en las sociedades de acogida.Por ello se hace necesario por una parte denunciar y visibilizar la violación de los derechos humanos que sufren las personas migrantes y sus familias, igual que la tragedia humanitaria en las rutas migratorias que en su mayoría son mujeres y niñas víctimas de las redes de tráfico de seres humanos y de trata para explotación sexual, y actuar en su defensa y protección.Esta Cumbre plantea que llegó la hora para que los Estados del Norte y del Sur reconozcan los beneficios de doble partida de la migración e implementen políticas en consecuencia.5) Observa con preocupación que las juventudes de ambos continentes son afectadas por el desempleo, aumento de las brechas de desigualdad y límites a su desarrollo personal y profesional. Inspirados en la fuerza movilizadora de la juventud, abogamos por potenciar que las juventudes asuman el rol transformador de sus realidades, acompañando sus exigencias y garantizando que se respeten sus derechos sin ningún tipo de discriminación y por mayor justicia social.6) Observa que no obstante los avances alcanzados, persiste el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia que impactan negativamente el goce de todos los derechos humanos de las personas afrodescendientes, en particular las mujeres y menores que son objeto de discriminación interseccional y multisectorial. Insta adoptar leyes e implementar políticas y programas que garanticen la protección efectiva de las personas africanas y afrodescendientes sujetas a discriminación racial.7) En la preparación de esta Cumbre, hemos realizado un trabajo que ha culminado en dos días de Conferencias, Debates y Paneles, en los que se han intercambiado experiencias de lucha y de Gobierno, definiendo alternativas a los problemas que afectan a nuestros Pueblos y coordinando proyectos que nos llevan a proclamar nuestra determinación para cooperar y coordinar fuerzas, de manera que proclamamos que:Propone luchar coordinadamente por unirlos en aras de construir un Orden Internacional Multipolar basado en relaciones multilaterales, que permita desarrollar los principios y derechos reconocidos en la Carta Fundacional de las Naciones Unidas.Defiende el derecho de cada Pueblo para auto determinar libremente su futuro, sin injerencias exteriores, con capacidad para poner las riquezas y recursos naturales al servicio de mejorar las condiciones de vida de la mayoría social que hoy sufre hambre, enfermedades curables, falta de viviendas. En estos momentos de crisis alimentaria reivindicamos potenciar la agricultura tradicional y el dialogo intercientífico para lograr la seguridad alimentaria con soberanía del mundo.Esta Cumbre a los pueblos del mundo, a las fuerzas políticas de izquierda, progresistas y movimientos sociales y populares de América Latina y el Caribe, y en particular a la CELAC y ALBA, a asumir una clara y activa solidaridad con la lucha contra el colonialismo y a favor del derecho inalienable a la autodeterminación del pueblo saharaui y su legítimo representante, el Frente Polisario.En el mismo sentido se solidariza con la lucha de los Pueblos Palestinos en defensa de su derecho a constituir un Estado Independiente en aplicación de la legalidad internacional, denunciando la represión que sufren a manos de las fuerzas ocupantes de Israel.Esta Cumbre celebra que la VII Cumbre de la CELAC, realizada en Buenos Aires, en enero de 2023, haya ratificado a Latinoamérica y el Caribe como Zona de Paz, tal y como fuera aprobado en La Habana, en el contexto de la II Cumbre de la CELAC realizada en el 2014. Esperamos que los países que integran la UE sigan este ejemplo, para que así contribuyan de forma efectiva a la paz mundialEn este momento de la historia, pleno de conflictos, reivindicamos la defensa de la cultura de la Paz, como fundamento de la civilización. Hacemos un firme llamado para que estos conflictos sean superados por medios pacíficos y mediante negociaciones diplomáticas. Apoyamos las gestiones que promueven el presidente Lula, López Obrador, varios presidentes de África y el gobierno de China, para que se ponga fin al conflicto militar que se vive en Ucrania. En esta defensa de la solución negociada de los conflictos, apoyamos las iniciativas del presidente Petro en busca de la paz total en Colombia, y reconocemos el papel de Cuba, México y Venezuela como garantes del proceso y de los acuerdos de paz en Colombia del 2016.8) En paralelo a nuestra Cumbre de los Pueblos se ha celebrado la III Cumbre de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno de la CELAC y la UE, que se presentaba como una oportunidad para profundizar las relaciones entre ambas regiones desde una autonomía estratégica.Lamentamos los intentos de la UE de imponer formatos y métodos, unilaterales, poco transparentes, contrarios al espíritu de respeto, diálogo y cooperación que debe imperar en las relaciones birregionales. Como Cumbre de los Pueblos seguiremos presionando por espacios de encuentro birregional, en igualdad de condiciones, transparentes, plenamente inclusivos, que brinden soluciones reales a los desafíos políticos, sociales, ambientales y económicos de nuestros pueblos.9) Estamos seguros de que esta Cumbre servirá de impulso a las luchas populares, y con esta Declaración Final hacemos un llamamiento para establecer una hoja de ruta que contemple:– El apoyo a la realización de un Tribunal Internacional contra el Bloqueo a Cuba, a celebrarse los días 16 y 17 de noviembre de 2023, como una importante acción de movilización, denuncia y reclamo de los pueblos contra esta. Exigimos la retirada de Cuba de la lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo.– Implicar a todas nuestras organizaciones en las movilizaciones que se convocan para el 21 de septiembre, en defensa de la Paz y la Solidaridad, contra la espiral belicista y por la disolución de los Bloques Militares, comprometiéndonos a seguir trabajando por la declaración del Atlántico y el Mediterráneo como zona de Paz, libres bases militares.– Promover una campaña de denuncia contra los bloqueos y medidas coercitivas que sufren muchos Estados de todo el Mundo a manos del imperialismo y, de forma específica, los que se sufren de una manera especial Cuba, Venezuela y Nicaragua que deben terminar de inmediato. Denunciamos en este sentido la utilización del Parlamento de la UE como instrumento al servicio de estos ataques.– Exigir que cesen las sanciones unilaterales, que constituyen una clara interferencia en los asuntos internos de estos Estados. La UE no puede ser artífice ni cómplice de estas acciones ilegales; por ello planteamos que debe actuar directamente en su seno y en todas las instituciones internacionales judiciales y políticas para conseguir su eliminación.– Apoyar las luchas de las mujeres contra el Patriarcado en defensa de la vida construyendo sociedades justas y emancipadoras.– Presentar la propuesta de que los Estados Miembros de ONU convoquen para el 2024 a la Asamblea de la Tierra propuesta por el Presidente de Bolivia Luis Arce Catacora, a fin de preservar nuestra casa común que es la Madre Tierra y debatir las consecuencias del modelo de desarrollo capitalista que ha llevado a la destrucción de nuestro planeta, impulsando la creación del Mecanismo Intergubernamental Permanente del Agua en la ONU para garantizar el derecho al agua potable y al saneamiento como un derecho humano esencial para nuestros pueblos– Defender acuerdos y medidas que contribuyan a desarrollar unas relaciones comerciales, financieras y económicas justas, equilibradas con base en el beneficio mutuo y la defensa de la Madre Tierra, de carácter multilateral, que definitivamente erradique el colonialismo que tanto daño ha causado a los Pueblos Latinoamericanos y Caribeños.– Defender la conservación, revitalización y promoción de las Lenguas Indígenas a fin de preservar la identidad historia, cultura, conocimientos, costumbre y tradiciones de nuestros pueblos en el marco del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas, apoyando las prácticas culturales y de medicina ancestral de los Pueblos Indígenas preservados por los pueblos indígenas.– Instar a la construcción de plataformas comunicacionales desde las cuales divulgar una información real y veraz que rompa las manipulaciones y bloqueos informativos de los medios de comunicación al servicio del Imperialismo.– Desarrollar mecanismos de comunicación, cooperación entre quienes participamos en esta Cumbre de Los Pueblos que den continuidad a los trabajos y propuestas de es Cumbre y hagan mas efectivas nuestras luchas.Esta Cumbre de los Pueblos Latinoamericanos, caribeños y europeos cierra sus trabajos con el llamado a continuar las luchas populares que se nos plantean en las diferentes relatorías que acompañan esta DeclaraciónHASTA LA VICTORIA FINAL DE LOS PUEBLOS FRENTE AL IMPERIALISMO.Bruselas 18 Julio 2023