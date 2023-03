(AUDIO) A 10 años la muerte de Chávez, la integración es su "gran legado"

Entrevista a la argentina Alicia Castro, exembajadora de su país en Venezuela (2006 y 2011), quien vivió de cerca momentos históricos de la presidencia de Hugo Chávez y del proceso de integración regional.

Hijo de maestros y oficial del Ejército, Hugo Chávez, saltó a la vida política en 1992, al encabezar un fallido golpe de Estado contra el impopular Gobierno neoliberal de Carlos Andrés Pérez.



Aquella acción fue posterior a la insurrección de 1989 conocida como "Caracazo".



Liberado en 1994, su carisma no paró de crecer hasta ganar la presidencia en 1998. Fue reelegido en el año 2000, enfrentó un golpe de Estado y un largo paro petrolero entre 2002 y 2003; ganó un referéndum en 2004, y las elecciones de 2006 y 2012.



Esta última vez no pudo juramentar, al estar curándose del cáncer en Cuba. Falleció el 5 de marzo de 2013, a los 58 años.



Su legado para Venezuela y América Latina continúa vigente: fue el artífice de lo que se denominó la Revolución Bolivariana, nacionalizó industrias estratégicas, implementó programas sociales como las Misiones y redujo la pobreza.



El líder sudamericano no pudo consolidar muchas de sus ideas, como el Banco del Sur, un Consejo de Seguridad latinoamericano, entre otras, que hubieran permitido, por ejemplo, un tratamiento integrado y regional de la pandemia de COVID-19.



Para Alicia Castro, exembajadora de su país en Venezuela (2006-2011), y en Reino Unido (2012-2015), la idea de la integración es el "gran legado de Chávez, lo que en Venezuela se llama la siembra, con la ilusión de que esté renaciendo esa semilla".



La entrevistada recordó que Chávez era un amante de la historia y siempre agregaba lo que llamaba "seguir el rastro".



"Cuando se fundó el germen de la UNASUR en Cusco [2004], en el ombligo del mundo incaico, al día siguiente nos metió en un avión y nos llevó al pie de los Andes, donde se libró la batalla de Ayacucho [1824]. Y allí estábamos bajo una lluvia fina recordando esa gesta", rememoró Castro.



"En esa batalla extraordinaria, [Antonio José de] Sucre, a sus 22 años, cabalgaba por entre los distintos ejércitos, entre otros, los granaderos argentinos, que ya estaban cinco años por fuera de la patria, con pulgas, sin zapatos, peleando en el gran ejército latinoamericano. Pero nosotros éramos 3.000 y los realistas 10.000; y les ganamos la batalla, o sea, se puede", opinó.



Después se fundó la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que reúne 33 países y 600 millones de personas. A diferencia de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Cumbre de las Américas, no incluye a EEUU y a Canadá.



"Esa construcción se la debemos al conjunto de líderes y lideresas, pero no tengo duda que el gran arquitecto de esa unidad latinoamericana y caribeña fue Chávez. Su muerte representa una tragedia para América Latina", indicó.



El líder bolivariano fue parte de la década de gobiernos progresistas de la región, y acompañado por Evo Morales, en Bolivia, Luiz Inácio Lula da Silva, en Brasil, y Rafael Correa en Ecuador. Además de Tabaré Vázquez y José Pepe Mujica, de Uruguay, y Néstor y Cristina Kirchner, en Argentina.



Sus presidencias propiciaron la integración regional en la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y luego la CELAC.



Hoy en día el recuerdo a la figura Hugo Chávez persiste, entre incontables anécdotas. Por ejemplo, aquella durante la Cumbre de Mar del Plata (Argentina, 2005) donde, ante la presencia del presidente estadounidense George W. Bush (2001-2009), los países de la región rechazaron al acuerdo Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) con Washington.



"¡ALCA, al carajo!", fue su famosa frase.



Escuche aquí el audio