Venezuela rechaza las "falsas" acusaciones de Guyana sobre la disputa territorial por el Esequibo

El Gobierno de Venezuela ha rechazado de "manera categórica" un comunicado emitido por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Guyana sobre la histórica controversia territorial entre ambos países por el Esequibo, una región fronteriza rica en recursos naturales, minerales y yacimientos petrolíferos.



Este viernes, con motivo del 57.º aniversario del Acuerdo de Ginebra —firmado en 1966 entre Venezuela, el Reino Unido y la entonces colonia británica de Guyana—, Georgetown acusó a Caracas de intentar "socavar" el tratado y "frustrar la resolución de la disputa por la vía judicial".



También enfatizó que se apega al Acuerdo de Ginebra, que "no impone ninguna obligación" a Guyana de abstenerse de realizar actividades de desarrollo económico en ninguna parte de su territorio o áreas marítimas anexas. "Cualquier intento unilateral de Venezuela de restringir el ejercicio de Georgetown de su soberanía y derechos soberanos será totalmente incompatible con el acuerdo y el Estado de derecho internacional", avisó.



La respuesta de Caracas



Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano respondió este sábado que "resulta sorprendente" que el Gobierno guyanés acuse "falsamente" a Caracas de socavar dicho pacto, y "en cambio aventuradamente afirme que no le impide actos de disposición, explotación y degradación activa y arbitraria del territorio, que exceden abusivamente cualquier fórmula de administración respetuosa con la realidad de un territorio contencioso".



El Esequibo, un territorio fronterizo de aproximadamente 160.000 kilómetros cuadrados con abundancia de recursos naturales, lleva en disputa desde el siglo XIX. En 1899, el llamado Laudo Arbitral de París sin la presencia de Venezuela falló a favor del Reino Unido, despojando a la República Bolivariana de la región que le pertenecía desde 1777.



Caracas recurrió el fallo ante la ONU, que en 1966 lo decretó "nulo e írrito", lo que llevó a las partes a firmar el Acuerdo de Ginebra mediante el cual se comprometieron a encontrar una solución pactada para la controversia territorial. Pero Guyana se niega a aceptar otra decisión que no sea el laudo de París.





En 2018, el Gobierno guyanés presentó una demanda contra Venezuela para resolver la disputa ante la Corte Internacional de Justicia, en La Haya, que se declaró competente para analizar la validez del laudo arbitral de 1899. Caracas sostiene que ese tribunal no tiene jurisdicción en este caso, por cuanto las partes en el Acuerdo de Ginebra determinaron que el único camino para la solución de la controversia es el arreglo amistoso."Guyana sabe bien que aunque ella ni soñaba en nacer como Estado independiente hasta 1966, Venezuela en cambio posee los títulos históricos y jurídicos indiscutibles que demuestran que la Guayana Esequiba le pertenece" desde hace mucho antes, recordó la cancillería venezolana."El único objetivo del imperio británico fue despojar a Venezuela de su territorio, para robar y saquear sus recursos", precisó. Además, denunció que Georgetown "unilateralmente ha intentado abstraerse del Acuerdo de Ginebra, con una interpretación legal nacida y financiada por transnacionales petroleras", por lo que instó a Guyana a asumir "con seriedad" sus responsabilidades internacionales.