(VIDEO) Presidente de Argentina Alberto Fernández: “Venezuela es parte de la Celac y Maduro está más que invitado"

El presidente Alberto Fernández respaldó la presencia del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, en la VII cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que se desarrollará en el Hotel Sheraton de Buenos Aires a partir del martes.



“Venezuela es parte de la Celac y Maduro está más que invitado. Hasta donde yo sé, lo hará”, aseguró el jefe de Estado argentino, en una entrevista al diario brasileño Folha de Sao Paulo, ante la consulta sobre la llegada de Maduro a Buenos Aires.



Fernández dejó en claro la postura del Gobierno sobre la situación en Venezuela: "La posición es impulsar, a través del Grupo de Contacto, los diálogos que se están realizando en México. Creemos que pueden dar buenos resultados. La idea es que los venezolanos decidan entre venezolanos, no con nosotros”.



En paralelo, el canciller Santiago Cafiero cuestionó al expresidente Mauricio Macri, que publicó una carta en la que afirmó que "la mayoría de los argentinos sentimos vergüenza" por la invitación a los mandatarios de Venezuela, Nicolás Maduro, y de Cuba, Miguel Díaz-Canel, a la cumbre de la Celac.



"Vergüenza es haber condenado al país a volver al FMI después de recibirlo desendeudado. Argentina paga tu inoperancia", le respondió el funcionario al dirigente de Juntos por el Cambio a través de su cuenta de Twitter.



Cumbre de la Célac: quiénes estarán presente



Argentina organizará la séptima cumbre de la Celac, que tendrá por primera vez en su historia la presencia de los 33 países que integran el bloque: todas las naciones participarán a través de sus presidentes o ministros de Relaciones Exteriores o de altos funcionarios de cada Gobierno.



Las sesiones contarán con más de 15 mandatarios, entre ellos Alberto Fernández (Argentina), Lula da Silva (Brasil), Gustavo Petro (Colombia), Gabriel Boric (Chile), Luis Arce (Bolivia), Xiomara Castro (Honduras), Mia Mottley (Barbados), Mario Abdo Benítez (Paraguay), Luis Lacalle Pou (Uruguay), Miguel Díaz-Canel (Cuba) y Guillermo Lasso (Ecuador).



El presidente Maduro, por el momento, no ha confirmado su llegada a Argentina para la cumbre que comenzará este martes en la Ciudad de Buenos Aires. De hacerlo, hay grandes posibilidades de que se reúna en el marco de una cita bilateral con Alberto Fernández.



Con la presencia de Lula da Silva confirmada, ya en suelo argentino, se informó que los mandatarios de México y Nicaragua, Manuel López Obrador y Daniel Ortega, no participarán de la Celac.