Zapatero: Asegura que hay un "cambio cualitativo" en las relaciones entre los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela

Este lunes el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, aseguró que en las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos (EEUU) se aprecia un «cambio cualitativo».



El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero cree que la consolidación de gobiernos de izquierda en Latinoamérica "suscita motivos para la esperanza", aunque advierte de que falta que Luiz Inácio Lula da Silva gane las elecciones en Brasil para que se erija como el "líder más importante" de la región.



Con la única excepción de Costa Rica, donde Rodrigo Chaves, del partido Progreso Social Democrático, se impuso en los comicios de mayo, América Latina ha visto llegar a la presidencia a candidatos de izquierda en los últimos años: primero en Perú, con Pedro Castillo; después Gabriel Boric en Chile, en Honduras Xiomara Castro, y más recientemente en Colombia, Gustavo Petro.



"Tengo fundadas mis esperanzas para que este sistema político internacional, que en este momento se desliza por la pendiente de la violencia, de la guerra, de la no cooperación, se recupere del lado de Latinoamérica, que necesita a Lula como líder más importante", dijo.



El expresidente socialista español está convencido de que Lula da Silva se impondrá al actual mandatario brasileño, Jair Bolsonaro, en la segunda vuelta de las presidenciales el 30 de octubre.



Esa victoria contribuirá, a su juicio, a consolidar un cambio de ciclo en Latinoamérica, la zona del mundo "más interesante" en la actualidad.



"África demográficamente en muy poco tiempo va a ser la primera región del mundo pero tiene aún mucha debilidad, con diez conflictos armados intensos. Europa está en un momento trágico con la guerra de Ucrania y la invasión de (Vladimir) Putin, y Estados Unidos sólo está pensando en China", añadió.



EEUU y Venezuela



En sus declaraciones, Zapatero constata que hay un "cambio cualitativo" en la relación entre los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela, tras las reuniones mantenidas por representantes de ambos países el pasado marzo en Caracas para abordar la crisis energética mundial causada por la guerra en Ucrania.



"Me congratulo. Siempre he defendido, en algún momento con soledad enorme, el diálogo con Venezuela y con el Gobierno de (Nicolás) Maduro", dijo.



Zapatero confía en que "se consolide" el diálogo entre ambos países, ya que considera que sentarse en una mesa y llegar a acuerdos es el único camino para resolver el conflicto que mantienen desde hace más de dos décadas.



"No entro a valorar si (Joe) Biden lo hizo por convicción o por el petróleo. Me sitúo con una laicidad total ante esto. Esto es lo que hay que hacer, esto es bueno", sostuvo.



Finalmente el expresidente del gobierno español también destacó la consolidación de gobiernos de izquierda en América Latina, algo que para él refleja un «cambio claro».



