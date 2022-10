México traslada a su capital a migrantes venezolanos expulsados de USA

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) aseguraron este viernes que el nuevo sistema de solicitud planteado por Estados Unidos y México para el ingreso de venezolanos desplazados hacia territorio estadounidense es un “avance alentador” para facilitar la “migración segura”.



Así, señalaron que esperan obtener “más detalles” sobre la implementación de esta nueva medida, al tiempo que resaltaron que estas vías “pueden ser esenciales para ofrecer alternativas a movimientos irregulares y peligrosos y una forma eficaz de promover un reparto equitativo de las responsabilidades”.



“El acceso a un territorio seguro para las personas que solicitan asilo es una piedra angular de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y del Derecho Internacional de los refugiados”, recordaron las organizaciones en un comunicado conjunto.



Pese a ello, la OIM, Acnur y Unicef explicaron que siguen “profundamente preocupadas” por las “continuas” restricciones de acceso al asilo que pesan sobre personas de distintas nacionalidades en virtud del Título 42.



Retorno a México “peligroso e inaccesible”



De esta forma, hicieron un llamado a las partes a que pongan fin “urgentemente” a esta disposición, ya que muchas personas “sujetas a estas medidas desde marzo de 2020 han sido enviadas a comunidades fronterizas con importantes desafíos de seguridad, redes de apoyo limitadas y capacidades de alojamiento inadecuadas, lo que hace que su retorno a México sea peligroso e insostenible”.



El Título 42 es una disposición de salud pública impulsada por la anterior Administración estadounidense, presidida por Donald Trump, que autoriza la expulsión colectiva de cualquier migrante y solicitante de asilo que intente cruzar las fronteras terrestres de Estados Unidos, sin una evaluación individual de sus circunstancias y necesidades de protección.



Bajo el acuerdo migratorio firmado entre las partes, Estados Unidos emitirá anualmente 24.000 visas de trabajo a venezolanos que lleguen al país en avión para incorporarse al mercado laboral estadounidense, para lo cual tendrán un plazo de dos años. Además, Washington podrá deportar a México a los venezolanos que hayan entrado de manera ilegal al país.



En cambio, México recibirá 65.000 visas para trabajadores temporales no agrícolas, de las cuales 20.000 estarán destinadas para personas de Centroamérica y de Haití. El resto serán para ciudadanos de procedencia venezolana.



México traslada a su capital a migrantes venezolanos expulsados de USA



En un intento por aliviar la presión sobre la frontera norte ante la gran cantidad de migrantes expulsados de Estados Unidos, las autoridades mexicanas iniciaron el traslado a la Ciudad de México de cerca de un centenar de venezolanos.



Las autoridades migratorias mexicanas embarcaron en dos autobuses a un primer grupo de venezolanos, que fue expulsado el jueves de Estados Unidos, y los trasladó desde la ciudad fronteriza de Matamoros, estado de Tamaulipas, hasta la sede de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), en el centro de la capital mexicana.



Sin alimentos y ninguna protección para el frío, y totalmente desorientados, fueron dejados el sábado frente a las puertas de la Comar, que durante el fin de semana no trabaja.



“Nos ofrecieron toda la ayuda. Un albergue mejor, porque en Matamoros no contaban con instalaciones y logística, pero nos engañaron, y ahora estamos aquí en la calle solo con lo que tenemos puesto”, dijo a AP Tearrán Acevedo, un venezolano de 32 años, al quejarse del frío y hambre que pasó tras su llegada a la Ciudad de México.



Rodeado de sus compañeros de viaje, algunos de cuales comían desesperados unos panes que les regalaron venezolanos residentes en México, Acevedo reconoció que tras dejar hace dos meses su familia y hogar en el estado venezolano de Anzoátegui y vender su motocicleta, que era su único bien, ahora su destino es incierto.



“Me vine para cumplir un sueño americano, y se me ha convertido en una pesadilla”, indicó el venezolano al relatar que se quedó sin dinero cuando todos sus ahorros, unos 4.500 dólares (USD), se los dejó a varios traficantes de migrantes y funcionarios en su recorrido desde Colombia.



Dijo que pasó por Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras y Guatemala, hasta la frontera norte de México, y perdió su único documento de identificación al entregarlo a las autoridades estadounidenses cuando fue detenido a finales de septiembre al entrar ilegalmente por el estado de Texas.



“Queremos una respuesta lógica… No somos unos animales, unos perros”, señaló Acevedo al quejarse de la decisión que tomaron las autoridades estadounidenses de expulsar hacia México a cientos de migrantes después de que el Gobierno de Joe Biden anunció a mediados de semana que aceptará hasta 24.000 venezolanos que se registren previamente en un programa, tengan un patrocinador en el país y lleguen por vía aérea.



“Queremos que nuestra voz se escuche”

Las autoridades estadounidenses acordaron además que devolverán a los que crucen la frontera ilegalmente desde México, una cifra que superó las 33.000 personas solo en septiembre.



Pese a las nuevas restricciones de Washington, Acevedo aseguró que no tiene planes de volver a Venezuela y que seguirá insistiendo en ir a Estados Unidos. “Queremos que nuestra voz se escuche porque todos nuestros derechos fueron burlados”, agregó.



Vestido con una camiseta de algodón y un pantalón deportivo, que le dieron las autoridades estadounidenses durante los seis días que estuvo detenido en cinco retenes, donde aseguró que durmió en el piso, Enmanuel Colombo, un migrante venezolano de 34 años, afirmó que a Venezuela no puede volver porque quedó “en cero, sin ningún trabajo ni manera de ejercer” su profesión de mecánico industrial.



Colombo señaló que mientras hace los trámites migratorios para volver a Estados Unidos buscará un empleo en México para enviarle dinero a su esposa y tres hijos que dejó en la localidad venezolana de Turmero, estado Aragua. “Necesito darle estabilidad a mi familia porque vendí mi casa para venirme a Estados Unidos, y los dejé en la calle”, precisó.



Poco antes del anochecer autoridades mexicanas se presentaron en la Comar para trasladar al grupo de venezolanos a diferentes albergues de la Ciudad de México mientras esperan el inicio de sus trámites migratorios.



Desde esta semana comenzaron a llegar de forma inmediata cientos de venezolanos por cinco puntos de la frontera —Tijuana, Nogales, Ciudad Juárez, Piedras Negras y Matamoros—, según confirmó la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la agencia migratoria de Naciones Unidas.



La venezolana se ha convertido repentinamente en la segunda nacionalidad más numerosa en llegar a la frontera con Estados Unidos, por detrás de la mexicana.



Esto supone un duro desafío para Biden, que no mantiene relación formal con Caracas, lo que hace que las deportaciones sean casi imposibles. Por eso, el Gobierno optaba generalmente por liberarlos para que siguieran su proceso migratorio en territorio estadounidense.



De acuerdo con cifras de la ONU, hasta el mes pasado se habían contabilizado más de 7,1 millones de personas (alrededor de 20% de la población total) que han migrado de Venezuela en los últimos años.