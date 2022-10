Gobierno de Colombia está ayudando a mediar entre Venezuela y EEUU

El canciller de Colombia adelanta el posible papel mediador de su país en un eventual diálogo entre Estados Unidos y Venezuela, distanciados desde 2019.



Desde la sede de Naciones Unidas, en Nueva York, Álvaro Leyva declaró este miércoles que el Gobierno colombiano, presidido desde agosto por Gustavo Petro, “está ayudando de varias maneras” a mediar entre Venezuela y Estados Unidos.



Preguntado sobre una posible mediación de Colombia, dadas las buenas relaciones del Gobierno de Petro con ambos países, Leyva dijo que “hay unas conversaciones que se están adelantando, sobre las cuales hay reservas […] más temprano que tarde puede haber noticias”, pronosticó.



Un acercamiento entre Washington y Caracas se daría en un contexto en que Venezuela ha restablecido lazos con Colombia y se han visto ciertos gestos que dan a pensar en una retoma de nexos con EE.UU.



El Gobierno colombiano "está ayudando a desarrollar" un diálogo entre Venezuela y Estados Unidos, indicó el canciller Álvaro Leyva, presente para el examen trimestral del Consejo de Seguridad del proceso de paz en Colombia.



Por un lado, destacan la reapertura de la frontera colombo-venezolana tras siete años de distanciamiento, y que Petro eligiera a Caracas como sede de sus diálogos de paz y, por el otro, el canje reciente de prisioneros entre Estados Unidos y Venezuela. En este contexto, también figura la necesidad de Washington del crudo venezolano para hacer frente a la crisis energética mundial.



Sin embargo, la buena voluntad de Colombia tiene que romper la fuerte barrera entre Caracas y Washington, a raíz de las medidas coercitivas y acciones injerencistas de Estados Unidos contra Venezuela. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, como ha declarado recientemente su canciller Carlos Faría, siempre aboga por el diálogo, pero exige el levantamiento de las sanciones.



De hecho, el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, subrayó este miércoles que Washington seguirá con su política de duras sanciones a Venezuela mientras el Gobierno de Maduro no ponga en marcha acciones concretas de cambios hacia una democracia verdadera.



“Nuestra política no ha cambiado y continuaremos implementándola”, expresó Blinken en una mesa redonda con un puñado de periodistas hispanos. “Lo que estamos buscando es que el régimen (de Maduro) vuelva de manera genuina a dialogar y, en última instancia, a negociar” en México con la oposición para “acordar elecciones libres y justas en 2024”, adujo.



Venezuela y Colombia han tenido avances significativos durante el último trimestre: intercambio de embajadores, próximo nombramiento de cónsules y reactivación del comercio "de manera legal".



Venezuela y Estados Unidos rompieron relaciones en enero de 2019, cuando el Gobierno de Donald Trump reconoció como presidente a Juan Guaidó.



