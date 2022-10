OIM: 4,3 millones de migrantes venezolanos tienen dificultades para lo básico

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) alertó este miércoles que unos 4,3 millones de refugiados y migrantes venezolanos encuentran dificultades para acceder a alimentación, vivienda y empleo formal en los países de la acogida de la región.



Aunque se han logrado avances importantes en las políticas de regularización y documentación en gran parte de los países de Latinoamérica y el Caribe, el aumento de las necesidades humanitarias como consecuencia de la crisis actual evidencia la necesidad de mejorar el acceso a servicios y necesidades básicas.



Para el representante especial de Acnur y la OIM, Eduardo Stein, estas medidas de regularización y acceso a educación y salud son solo un primer paso par la integración, ya que deberían ir acompañadas de políticas que les permitan ser autosuficientes. “Se necesita urgentemente apoyo internacional”, reclamó.



El análisis de la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), codirigida por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y la OIM, alertó que la mitad de la población refugiada y migrante en la región no puede costear tres comidas diarias.



Motivos de migración



Los principales motivos son el aumento del coste de vida, el impacto prolongado de la pandemia del coronavirus y las altas tasas de desempleo en algunas partes de la región, dificultando así el proceso de integración y reconstrucción de sus vidas en las comunidades de acogida a lo largo de Latinoamérica y el Caribe.



“Las personas que llegan de Venezuela desean compartir sus habilidades y conocimientos, y aportar a las comunidades que las han acogido con generosidad“, dijo Stein, quien pidió a la comunidad internacional que no se olvide de esta crisis mientras lidia con otros múltiples desafíos humanitarios.



El informe refleja, por ejemplo, cómo en Ecuador el 86% de los venezolanos afirma no tener ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas, mientras que en Chile el 13% vive por debajo del umbral de pobreza, y en Colombia el 29% de niños y jóvenes no están matriculados.



Ante estos problemas, el estudio señala que muchos son los venezolanos que deciden optar por destinos alternativos fuera del continente y la región, poniendo en riesgo sus vidas ya que deben tomar “rutas irregulares extremadamente peligrosas”.