"Justicia" británica permite apelación en decisión sobre el caso del oro venezolano

Este sábado, se conoció la decisión de la jueza Cockerill, quien supervisa el caso del oro de Venezuela, autorizó al Gobierno legítimo de la República Bolivariana de Venezuela, liderado por el Presidente Nicolás Maduro a apelar a su propia decisión, dado que “las cuestiones jurídicas en juego son efectivamente inéditas”.



En un mensaje publicado a través de su cuenta en la red social Twitter, el periodista e investigador británico John McEvoy dio a conocer esta noticia, así como detalló que la jueza esgrimió que el “El tribunal supremo de Venezuela (TSJ) anuló el nombramiento de Guaidó de una «junta ad-hoc» en el Banco Central de Venezuela, pero el tribunal del Reino Unido dictaminó que las sentencias del TSJ no pueden ser reconocidas”.





McEvoy subrayó que el oro de Venezuela sigue congelado en este país, «el gobierno del Reino Unido acaba de reafirmar su reconocimiento a Juan Guaidó, se está pidiendo efectivamente a los tribunales del Reino Unido que legitimen la piratería”.Asimismo, el periodista señaló que a pesar que la jueza no reconoce las sentencias del TSJ venezolano, esto no significa que “Guaidó ahora puede dar instrucciones al Banco de Inglaterra sobre las reservas de oro de Venezuela». Por lo tanto, el oro permanecerá congelado a la espera de una nueva audiencia en que se desarrollará en el mes de octubre.La audiencia pasada en el mes de julio del 2021, el Estado venezolano argumentó ante el tribunal que, “si se permitía a la Junta de Guaidó dar instrucciones al Banco de Inglaterra en relación con los activos venezolanos, éstos podrían ser transferidos a las cuentas personales de Guaidó y sus asociados situados en el Reino Unido y podrían utilizarse para financiar una insurrección armada en Venezuela. Esto pondría al Reino Unido en una posición peligrosa, embarazosa y prácticamente sin precedentes”, publicó el periodista británico.Lugar inseguro para almacenar activos extranjerosCabe destacar que “la decisión del Reino Unido de reconocer a Guaidó, y de congelar el oro de Venezuela, se tomó bajo la presión de EE.UU. Aunque EE.UU. está normalizando (gradualmente) las relaciones con Venezuela, ante el contexto petrolero internacional” escribió McEvoy.Por ahora, el gobierno venezolano espera que haya una fecha para introducir la apelación ante el Tribunal Supremo de Justicia del Reino Unido, además, “el Banco de Inglaterra ya no puede ser visto como un lugar seguro para almacenar activos extranjeros”.