Canciller colombiano ratifica que Colombia retirará demanda contra Maduro en la CPI

El ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Álvaro Leyva, manifestó que la nación neogranadina buscará retirar la demanda interpuesta, durante la gestión de Iván Duque; contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ante la Corte Penal Internacional (CPI).



En declaraciones a la radio colombiana W Radio, Leyva afirmó que sería partidario de retirar esta denuncia para así restablecer relaciones con el vecino país y conseguir la paz total entre ambas naciones.



“Dentro de la normalización hay que revisar una iniciativa que se tomaron en otros gobiernos, en otros momentos y otras perspectivas, de tal manera que no me sorprendería que, en su momento, con la claridad necesaria sobre muchos aspectos que se están solucionando, se llegue a la necesidad de retirarla”, dijo Leyva.



Para el canciller colombiano, lo que se hizo con Venezuela “fue una barbaridad”, teniendo en cuenta que, “en todos los países del mundo en conflicto nunca se negó la existencia de un Estado”, mientras que entre Colombia y el país vecino nunca hubo comunicación.



Cabe recordar que, Venezuela y Colombia rompieron relaciones, por las constantes participaciones de Iván Duque en los planes desestabilizadores contra la patria, y los atentados contra el presidente Nicolás Maduro.



No obstante, tras la toma de posesión de Petro, se hicieron todos los trabajos para restablecer las relaciones, que dio inicio con la designación de los respectivos embajadores para ambas naciones, así como asignar para el próximo 26 de septiembre reabrir la frontera.



Con estas declaraciones, Leyva ratifica las palabras del embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, quien señaló que el Gobierno de Petro pretende retirar la demanda contra el jefe de Estado venezolano.



“Yo creo que sí, lo que hizo Duque fue un error en las relaciones exteriores”, dijo a un medio internacional el embajador al ser consultado sobre el tema.



Por último el Canciller dijo que hay algunos políticos que dicen que la denuncia no tiene ningún efecto porque lo debe estudiar la CPI, advirtió que no se va a meter en esa jurisdicción, “la Corte tiene sus modos de actuar, amanecerá y veremos, lo único que digo es que vamos a normalizar totalmente las relaciones con Venezuela”.



“Estamos normalizando las relaciones con más de 2000 km de frontera, las cosas tienen su lógica, su ley de gravedad, estamos recomponiendo las relaciones con Venezuela, y restablecerlas implica realizar decisiones que desafortunadamente se tomaron de forma equivocada, estamos en esa tarea y por eso aquello de la paz, es más allá de las fronteras”, dijo.

Con información de Últimas Noticias / Wradio.