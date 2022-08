Perú: Adolescente venezolana víctima de bullying y xenofobia fue drogada en el colegio

La directora de la escuela aún no se ha pronunciado al respecto pese a la insistencia de la madre. Fotografía: referencial.

Una adolescente venezolana de 14 años que era víctima de bullying y xenofobia en su colegio de Perú resultó drogada dentro de la institución educativa, aparentemente con una gaseosa que le regalaron otros compañeros.



El hecho ocurrió aproximadamente a las 5.30 de la tarde en la institución educativa Miguel Grau Seminario, de San Juan de Lurigancho.



La madre de la joven venezolana, que no quiso revelar su identidad por temor a represalias, denunció esta acción en medios locales como La República de Perú a los que aseguró que su hija era víctima de bullying y xenofobia en la escuela.



Ingirió un refresco adulterado



De acuerdo al medio Perú.eseuro “Ella todavía se está recuperando. Le dieron una dosis muy alta de drogas. Mi hija solo recuerda un momento ir al baño y otra niña le dijo que le enviaron un refresco, pero no le pudieron decir quién lo hizo”, explicó la madre.



Al llegar al hospital los médicos confirmaron la presencia de múltiples drogas en su organismo y fue hospitalizada por intoxicación aguda en el Centro de Salud San Juan de Lurigancho.



Los médicos diagnosticaron a la adolescente problemas mentales y de comportamiento debido a la droga que estaba tomando.



La directora de la escuela aún no se ha pronunciado al respecto pese a la insistencia de la madre.



La madre de la menor venezolana anunció que denunciaría el hecho en la comisaría de Santa Isabel para buscar justicia.



Canales de ayuda para denunciar bullying en Perú

Si eres testigo o víctima de un caso de violencia o acoso escolar en Perú puedes repórtalo a través de la plataforma SíseVe o a la línea gratuita 0800-76-888, indicó el reporte La República.



El pasado mes de mayo un niño venezolano de 11 años años de edad fue víctima de xenofobia y bullying en Perú y casi pierde la vida luego de una fuerte golpiza que le dio uno de sus compañeros de clases del colegio Víctor Raúl Haya de la Torre en el Distrito Puente Piedra.