(VIDEO) Lula dijo que tratará con respeto a Venezuela y elogia acercamiento de Biden con Maduro

El exmandatario y candidato presidencial brasileño Luiz Inácio Lula da Silva afirmó hoy que tratará con "respeto" a Venezuela en caso de vencer en las elecciones del 2 de octubre.



Asimismo, Lula saludó el acercamiento del presidente estadounidense, Joe Biden, al Gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro, pero pidió que no sea solo por el interés de Estados Unidos en el petróleo del país caribeño ante las sanciones que impuso a la importación de crudo ruso por la guerra en Ucrania.



"Brasil tratará con respeto a Venezuela, y espero que Europa la trate con respeto y que Estados Unidos reestablezca relaciones con los venezolanos sin intentar criminalizar a las personas", dijo Lula en una conferencia de prensa con corresponsales extranjeros en San Pablo.



Lula dijo que se puso "feliz" de que Biden haya lanzado una aproximación hacia Venezuela, "pero no apenas por la cuestión petrolera sin por una causa civilizadora".



El exmandatario brasileño (2003-2010) fustigó la decisión de la UE de reconocer al diputado y líder opositor Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela en lugar de Maduro.



"Guaidó es un impostor", enfatizó.



Lula dijo que busca que Venezuela "tenga elecciones cada vez más libres cuyo resultado sea acatado por las partes", que se acaten los resultados, "yo no estaba de acuerdo cuando toda la Unión Europea reconoció a Guaidó como presidente de Venezuela, ya está probado que es un impostor", sentenció.



"Quiero para Venezuela lo mismo para Brasil. Respeto la autodeterminación de los pueblos y defiendo la alternancia de poder, no solo para mí sino para todos los países: no hay un presidente irreemplazable", aseguró el líder del Partido de los Trabajadores (PT).





Ratificó que si gana las elecciones trabajará «con mucho ahínco» para fortalecer las relaciones de la región, más allá de lo económico, al tiempo que consideró l necesario fomentar la integración cultural y política de los países de la región, «para ser más fuertes para negociar con otros bloques».Se refirió al acuerdo Mercosur-Unión Europea, firmado en 2019, y afirmó que «no es válido» y debe ser renegociado, principalmente para proteger a la industria de Brasil y de sus socios suramericanos.En el plano internacional, consideró que Bolsonaro convirtió a Brasil en un país «paria» y dijo que trabajará para que vuelva a ser tratado con respeto y sea «protagonista» en unas eventuales discusiones sobre una «nueva gobernanza mundial».Consideró que el hartazgo hacia los líderes autoritarios se demuestra por las recientes victorias de los candidatos de izquierda en varios países de la región.«Suramérica vive un momento muy especial, con la victoria en Chile, la victoria en Argentina, la retomada en Bolivia, la reciente victoria en Colombia, la victoria en Perú. Es una demostración de que el pueblo latinoamericano no quiere más fascistas dirigiendo nuestro continente, el pueblo quiere democracia», sostuvo.El exmandatario, quien el 2 de octubre se enfrentará en las urnas al presidente Jair Bolsonaro, líder de la ultraderecha, recalcó que, también en su país, «el pueblo está cansado del autoritarismo» y de un líder como el actual mandatario, que, según sus palabras, «desafía» todas las instituciones del Estado y «trata todo como si fuera una broma».Preguntado por Venezuela, Lula aseguró que desea que sea "lo más democrática posible" y defendió la "alternancia de poder", apuntando que "no hay presidente insustituible".Aseguró que si él llega a la Presidencia, Brasil "va a tratar con respeto" a Venezuela y pidió ese mismo respeto a la Unión Europea y a Estados Unidos, diciendo que espera que el Gobierno de Joe Biden no se haya acercado a Caracas "por el petróleo".Con información de agencias.