Por esto Petro desea que Monómeros vuelva a manos de Venezuela

Los precios de los alimentos en Colombia no paran de subir, lo que ha generado un aumento en el costo de la vida. En julio de 2022 este indicador se ubicó en 10,21% anual, por primera vez desde hace 22 años alcanzó una variación de doble dígito, de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), describía el 5 de agosto de este año, el portal El Colombiano.



Para el séptimo mes del año el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se vio estimulado al alza, principalmente por el valor de los alimentos y las bebidas no alcohólicas, dijo el mencionado medio al reseñar las estadísticas del DANE.



En varias oportunidades, Petro ha asociado la subida de precio de varios de los alimentos con el incremento en el valor de los insumos agrícolas, especialmente los fertilizantes. Y es ahí donde radica su interés por devolver Monómeros, empresa colombo-venezolana a su legítimo dueño, Pequiven, es decir, al Estado venezolano.



De hecho, el reciente viernes, 12 de agosto, al referirse que ya hay un flujo normal de personas en la frontera con Venezuela, y que ahora lo que se requiere es ampliar la apertura hacia el comercio y la producción entre ambos países, indicó que se debe continuar con una agenda que implica lograr que el precio de los fertilizantes para producir el campo en Colombia pueda reducirse sustancialmente de cara a bajar el precio de los alimentos". Más adelante precisó "hay una empresa allí que es fundamental para ello, ubicada en Barranquilla, pero de propiedad colombo-venezolana que debe cumplir esa misión", cita la Presidencia colombiana en su página web.



Monómeros es una empresa que pertenece a la Petroquímica de Venezuela, S.A. (Pequiven), y que fue secuestrada en abril de 2019 por el golpista Juan Guaidó y su banda. Sectores de la derecha se acusan entre ellos de la corrupción que impera en la compañía desde que la secuestraron. Entre los involucrados se encuentra la mamá de un prófugo de la justicia venezolana, Antonieta Mendoza de López.



El 9 de agosto de este año, el presidente Gustavo Petro decía que con lo más importante superado: La normalización de las relaciones y la apertura de la frontera entre ambos países, había un tema más complejo: Monómeros.



«Con lo más importante superado hay temas más complejos, por ejemplo Monómeros Colombo Venezolanos, que es donde se hacían los fertilizantes, es una empresa afectada, casi que quebrada, que hay que ver técnicamente cómo se puede reiniciar, y hay que ver la forma jurídica; hay que ver el sistema de sanciones que aún está vigente, etcétera, entonces, digamos eso no es tan fácil», expresó al término de un encuentro con David Baesly, director Ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, al ser abordado por periodistas.



En julio de este año, Petro expresó su disposición de regresar la administración de la empresa estatal venezolana Monómeros al Gobierno bolivariano, presidido por Nicolás Maduro, con el objetivo de reducir los costos de los fertilizantes y recuperar la agricultura colombiana. Así lo dijo en una entrevista que concedió al portal colombiano La W, en la que resaltó que la compañía, radicada en Barranquillas, es la que «hacía en Colombia la mayor parte de los fertilizantes para la agricultura, que ahora estamos importando a unos precios tres veces mayores" lo que se ha traducido en inflación alimentaria.



Durante la campaña presidencial, Petro acusa al régimen que entonces presidía Iván Duque por el hambre y la violencia en Colombia. También denunciaba que los lazos del hoy exmandatario neogranadino con el golpista Juan Guaidó hicieron escalar el precio de los alimentos, pues recordó que su compatriota entregó al derechista venezolano la empresa Monómeros, que producía fertilizantes y este la quebró, lo cual obligó al gobierno colombiano a importar fertilizantes, refería el domingo 20 de febrero el portal español Tercera Información.



Para el 2 de enero, de este año, Petro decía en su cuenta en la red social Twitter: «Los abonos de buena parte de la agricultura colombiana dependían de Monómeros colombo/venezolanos, la empresa se la regaló Duque a Guaidó después de expropiarla y se la robaron. Ahora los abonos cuestan dos veces más a los agricultores colombianos».



Nada más, entre enero a abril de 2022, las importaciones a Colombia de fertilizantes representó US$630 millones, lo que quiere decir que creció 197%, frente al mismo período del 2021, que generó un valor por US$263 millones, indicaba el 14 de julio el portal colombiano Portafolio.



Monómeros y los alimentos en Colombia



En septiembre de 2021, cuando Maduro exigía, en el marco de la Mesa de Diálogo con la derecha venezolana la devolución de la empresa a la patria bolivariana, el portal El Colombiano publicó un trabajo titulado: «¿Qué pasa si Maduro recupera el control de la empresa Monómeros?». En el texto explicaban que: 70 % de los fertilizantes utilizados en los cultivos de papa de Colombia son fabricados por la empresa colombo-venezolana.



En febrero de este año, el director del Departamento Nacional Administrativo de Estadística (DANE), Juan Daniel Oviedo, explicó que una de las causas de la inflación de los alimentos, que se viene presentando, está precisamente asociada con este componente de los precios de los insumos. En ese contexto el organismo indicó que los fertilizantes aumentaron 51,56 % en comparación con diciembre de 2021, mencionaba el 16 del mes en curso el portal colombiano Agronegocios.



En el mencionado trabajo del diario El Colombiano, en septiembre de 2021, reseñaba que Monómeros «produce en Barranquilla y Buenaventura la mitad de los fertilizantes que se utilizan en Colombia para producir alimentos y se calcula que de esa empresa dependen cuatro de cada 10 kilos de alimentos que los colombianos ponen en su mesa, así que lo que ocurra con ella termina siendo un asunto de seguridad alimentaria».



Vías legales para la recuperación



El viernes 12 de agosto, el portal colombiano El Heraldo informó que el Gobierno constitucional de Venezuela, liderado por el presidente Nicolás Maduro, radicó ante la Cámara de Comercio de Barranquilla una nueva junta para Monómeros.



El portal de investigación La Tabla, indicaba un día después, en su cuenta en la red social Twitter, que el viernes «se informó que la Cámara de Comercio de Barranquilla (gestiona servicio registro mercantil) negó el trámite registral de directiva #Monómeros designada por el gobierno constitucional». Explicaba que el organismo actuó de esa forma «como interpretación de una circular de Supersociedades respecto a documentos que no provengan del titular de la información. En este caso, el gerente general (de Guaidó) Guillermo Rodríguez Laprea hizo oposición a la solicitud de registro y la CCB negó el trámite».



«Ahora el proceso sigue y la negativa tendrá que ser revisada por Supersociedades. Y el punto es discusión es una circular normativa del organismo de supervisión. Pero a la final el ‘conflicto’ es un absurdo: aquí y allá saben quien ‘contesta el teléfono en Miraflores'», agregaba el medio en otra publicación.

