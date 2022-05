Colombia: Corte Constitucional ordena dar la nacionalidad a niños venezolanos abandonados

La Corte Constitucional de Colombia ordenó al Ministerio de Relaciones Exteriores que otorgue la nacionalidad colombiana por adopción a los niños venezolanos abandonados en el país.



"Esto es, aquellos menores de edad de origen venezolano, migrantes irregulares y en situación de abandono probado, que acrediten como mínimo un año de domicilio permanente y continuo en Colombia para efectos exclusivos de que se les tramite la nacionalidad colombiana por adopción", se puede leer en la sentencia del tribunal constitucional.



Fue la sala plena del alto tribunal que dio los lineamientos para otorgar la nacionalidad a los menores de padres venezolanos que estén en condición de abandono, luego de estudiar el caso de un niño migrante en el país.



La solicitud solo la podrá hacer un defensor de familia —funcionario público encargado de promover la protección integral, interés superior y prevalencia de los derechos de los niños— o quienes estén a cargo del menor.



"La nacionalidad debe ser solicitada por los defensores de familia o quienes desarrollen las funciones de estos, siempre que no exista duda sobre las razones por las cuales se encuentran en territorio colombiano o de que no han sido separados forzosa o delictivamente de sus padres o familiares", sentencia el documento del tribunal.



La decisión se tomó con ponencia del magistrado Jorge Ibáñez y recuerda que solo se podrá dar cuando se agote la búsqueda de toda la familia del menor.



Por otra parte, la Corte dijo que la fórmula jurídica adoptada en esta providencia regirá mientras no exista una ley que regule definitivamente los casos de menores venezolanos abandonados en el país.



"Regirá durante el tiempo en el que no exista una ley o una regulación definitiva en la materia o se mantenga el bloqueo institucional a que se refiere la parte motiva de esta sentencia, para que se beneficie a toda la población de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en la misma situación fáctica", se puede leer en uno de los apartes del texto.



De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, Colombia es el país que ha recibido mayor número de migrantes venezolanos con 1.742.927 de personas que han cruzado la frontera.