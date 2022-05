(VIDEOS) La dura historia del niño venezolano golpeado en escuela peruana

El niño venezolano Jhoangel Jesús Zambrano Alvarado de 11 años años de edad fue víctima de xenofobia y bullying en Perú y casi pierde la vida luego de una fuerte golpiza que le dio uno de sus compañeros de clases del colegio Víctor Raúl Haya de la Torre en el Distrito Puente Piedra.



El hecho ocurrió el pasado 21 de abril, pero se hizo viral a través de las redes sociales por un video publicado en la cuenta instagram de @venezolanosenperu_ en el que se evidencia el grave estado en el que se encuentra Jhoangel.



El menor fue diagnosticado por los especialistas de un esguince cervical y derrame cerebral que le provocan fuertes dolores de cabeza, vómitos, desmayos y convulsiones.



La madre de Jhoangel también tuvo que padecer por la indiferencia de los médicos que atendieron en un primer momento a su hijo, quienes a pesar del delicado estado de salud del joven sólo le administraban medicamentos para el dolor y lo enviaron a su casa.



"Mi hijo llegó a mi casa diciéndome que tenía mucho dolor, como toda madre, no voy a pensar que a mi hijo le han hecho algo en la escuela, se supone que ahí deben cuidarlos, van a estudiar", narra Saraí Alvarado, madre Jhoangel, en diálogo con ATV Noticias de Perú.



La madre señala que trasladó al niño hasta el Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, donde solo le recetaron paracetamol y lo regresaron a su domicilio.



Esa noche, cuenta Saraí, el adolescente presentó hemorragias por vías orales y nasales, por lo que nuevamente acudieron de emergencia al centro de salud. Esta vez, el personal médico solo aplicó una ampolla para los dolores. Ella decidió llevar al menor con un médico particular.



"El pediatra le mandó a hacer los rayos X y ahí ven la lesión a la cervical (…). Me lo remiten a un neurólogo porque ya el niño estaba desarrollando patologías neurológicas, temblores, convulsiones, vómitos", continua. Luego acude a un traumatólogo privado, quien le indica que las lesiones habían causado el daño.



La madre denuncia el hecho en los medios de comunicación peruanos para llamar la atención de las autoridades sanitarias y educativas de este país.





Actualmente el joven se encuentra en el internado en el Hospital del Niño de Perú, en donde también le indicaron a la madre que se llevara a su hijo, porque estaba bien.Fuentes locales señalan que, debido a un derrame interno, el menor debió ser sometido a una cirugía de emergencia por una hemorragia intraventricular con esguinse cervical.En los medios peruanos trasciende que la tragedia se origina porque Jhoangel, quien era delegado del salón, le dice en tono de broma a su compañero que va a llegar tarde a clases y éste se molesta y lo toma por el cuello con una llave de asfixia estirándole la cervical y golpeándolo en la cabeza.La publicación de venezolanos en Perú detalla que la madre de la víctima era policía en Venezuela, quien al ver la fuerte golpiza indica que es imposible que lo haya hecho una sola persona.Esta misma publicación reseña que se conoce de manera extraoficial que familiares del menor ya hicieron la denuncia pertinente ante las autoridades peruanas y que los entes estarían manejando el caso bajo perfil.

MP solicitó investigar agresión contra niño venezolano en Perú

El Ministerio Público solicitó a la Fiscalía de Perú realizar una investigación por la agresión contra el niño venezolano Jhoangel Jesús Zambrano Alvarado de 11 años de edad, en un centro educativo ubicado en el Distrito Puente Piedra, Perú.

La información la dio a conocer el fiscal General de la República, Tarek William Saab, quien manifestó que envío una misiva a su par peruano, Pablo Sánchez Velarde.

"#NoALaXenofobia… Ayer remití oficio a Pablo Sánchez Velarde Fiscal General de Perú: por el grave hecho de xenofobia cometido contra un niño venezolano, por parte de un compañero de clases quien lo golpeó fuertemente generándole un derrame cerebral y esguince cervical", escribió William Saab en su cuenta en la red social Twitter, acompañado de la carta.

Respuesta de la Embajada de Venezuela en Perú

Ante este caso, la Embajada de Venezuela en Perú también condenó enérgicamente la brutal agresión a la que fue sometido el niño venezolano.

«Estamos iniciando gestiones ante las instituciones del Estado peruano a fin de exigir la actuación inmediata a nivel escolar, policial, judicial; en el propósito de que se aplique todo el peso de la ley a los responsables», señaló la embajada a través de Twitter.

Asimismo, el gobirno de Venezuela le prestará apoyo consular a la familia del niño que sufrió derrame cerebral tras ataque xenofóbico en Perú. También el acompañamiento respectivo hasta la total recuperación de Jhoangel y el esclarecimiento del caso.