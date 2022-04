(VIDEO) "El proceso para solucionar la situación venezolana debe formar parte de a unidad latinoamericana"

La vocera del Gobierno de Alberto Fernández, Gabriela Cerruti, tocó el tema de Venezuela en su acostumbrada rueda de prensa de los jueves y reiteró que el proceso que se lleva a cabo en el país es para mejor.



"Entendemos que hay un buen proceso que se llevando adelante en Venezuela y hay que acompañarlo para que las cosas mejoren cada vez más y que no es criticando, denunciando o aislando a los países que se puede llegar a soluciones para que Latinoamérica sea un continente donde podamos trabajar unidos".

Estas declaraciones se dieron ante la consulta por la carta que enviaron unas 17 organizaciones de derechos humanos quienes pidieron al Gobierno de Alberto Fernández, pedir a Nicolás Maduro la liberación de unos presos políticos.La semana pasada las administraciones de Maduro y Fernández enviaron las credenciales de ambos candidatos a ser embajadores, sin embargo, hasta ahora no han sido recibidas y firmadas.Venezuela tiene años sin embajador en Argentina y viceversa, desde el 2015 que tomó el poder el expresidente Mauricio Macri, ya que en 2019 a Elisa Trotta no se las habrían firmado y por eso no hubo un retiro de las mismas cuando tomó el poder Fernández sino que fue un desconocimiento a su nombramiento.Ante las declaraciones de hoy, Trotta, quien ahora es "representante diplomática de Juan Guaidó en Argentina", salió al paso, lamentó, condenó y calificó de «"nsólito que tiene dos semanas seguidas respaldando a la dictadura de Nicolás Maduro, hoy investigada por ¡crímenes de lesa humanidad! No se cansan de burlarse de tantas víctimas".Cerruti insistió en que el Gobierno tiene una política de protección de los derechos humanos "en todos los países del mundo" y recordó que actualmente Argentina preside el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.También recalcó que Fernández "ha tomado en cuenta siempre las manifestaciones" de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, "con respecto a las distintas violaciones de derechos humanos en distintos países, sobre todo de Latinoamérica y entendemos que hay un proceso, que es un buen proceso, como el que se está llevando adelante en este momento en Venezuela, y que hay que acompañarlo para que las cosas mejoren cada vez más".

Con información de agencias / Esreviral.com