Vuelta a la Patria: Venezuela inicia tercera ronda con el retorno desde Perú de 273 connacionales

El gobierno venezolano informó este martes el inicio de la tercera jornada del Plan Vuelta a la Patria 2022 con el regreso de más de doscientos connacionales provenientes de Perú.



El Ministerio del Poder Popular para Asuntos Exteriores comunicó que: "el Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos S.A. (Conviasa) dispuso del avión Airbus 340-600" para retornar a 270 venezolanos radicado en Perú que aspiraban retornar a su patria.



El Airbus 340-600 constituye el avión de mayor capacidad que se ha empleado hasta el momento para implementar el proyecto impulsado por el presidente Nicolás Maduro.



Al frente de esta jornada del programa de repatriación con carácter masivo y voluntario se encuentran un equipo multidisciplinario de especialistas pertenecientes a la cancillería bolivariana.



Previamente, el Gobierno venezolano ha registrado el regreso de 28.521 connacionales desde 21 países. En este sentido, se han efectuado 165 vuelos y un traslado marítimo.



El plan gubernamental caribeño no solo regresa de manera voluntaria a los venezolanos radicados en el exterior, sino que también ofrece socorro y apoyo ante diferentes contingencias.



En consonancia con ello, la diplomacia bolivariana encamina sus esfuerzos para paliar los distintos eventos de xenofobia que han sufrido los venezolanos en el extranjero, en muchas ocasiones por cuestiones políticas.



El pasado 15 de marzo, Maduro denunció la parcialización del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), y lo acusó de sacar cifras falsas sobre la migración venezolana.



Además, calificó como una mentira la cifra publicada Acnur, en la que se afirma que más de seis millones de venezolanos dejaron el país en los últimos ocho años.



El Gobierno venezolano aseguró que la migración de los ciudadanos de su país ha sido provocada por las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea, que han golpeado su economía y provocado la devaluación de su moneda y, por ende, el nivel adquisitivo.



Los connacionales se marchaban en busca de unas «mejores oportunidades» que no encontraron, y ahora regresan a Venezuela con la misma esperanza, pero en este momento lo ven como una realidad más tangible.



«No me fue tan bien como esperaba en el momento que decidí salir de mi país, por lo que tomé la decisión de regresar en busca de otras oportunidades (…) Voy a trabajar, si podemos hacerlo afuera y echarle, también lo puedes hacer dentro y con tu familia que es lo más importante», destacó Jesús Losada.



Por su parte, Ender Azuaje indicó que regresa al país para ejercer su profesión y «buscar una mejora para la familia», pues mucha gente le ha comentado que la situación ha cambiado de manera positiva, gracias a las políticas implementadas por el Estado venezolano para contrarrestar el bloqueo imperial.



Finalmente, Wendy Córdoba calificó el Plan Vuelta a la Patria como una «oportunidad para aquellas personas que no tenemos la posibilidad de regresar de una manera segura a nuestro país (…) Es lindo volver con la familia y retomar nuevos sueños junto a los que amamos», expresó.





Con información de Telesur / Sputniknews./ Prensa MPPRE