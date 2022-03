Diputados venezolanos se reúnen en Buenos Aires con vicepresidente del Parlasur

Este martes la delegación de diputados de la Asamblea Nacional (AN) que se encuentran el Argentina, sostuvo un encuentro en Buenos Aires con el vicepresidente de la Mesa Directiva del Parlamento del Mercado Común del Sur (Parlasur), Óscar Laborde, y otros parlamentarios del bloque regional.



La Comisión Especial de la AN, coordinada por la diputada Blanca Eekhout, cumple la misión de solicitar a las autoridades argentinas que se investigue acerca de la Operación Puma que patrocinó el expresidente Mauricio Macri, bajo el tutelaje del Departamento de Estado del Gobierno de los Estados Unidos, con la intensión de ejecutar una acción militar en Venezuela.



Esta reunión con los parlamentarios del Parlasur, la delegación venezolana, integrada también por la diputada María Chávez y el diputado Luis Martínez, siguió los lineamientos de la máxima autoridad de la AN, Jorge Rodríguez, de retomar la participación plena del pueblo a través del Poder Legislativo en espacios de encuentro y en unidad con los pueblos de América.



Al respecto, la diputada Eekhout expresó que han trabajado con el Parlasur y el Senado de Argentina para lograr la unidad necesaria y el fortalecimiento de los lazos, "justamente en este 2022 cuando se cumplirá el bicentenario del encuentro de San Martín y Bolívar". Agregó que hoy, más que nunca, ante las amenazas de la guerra, la unidad de los pueblos son los vínculos que permitirán avanzar y seguir siendo países soberanos.



Durante el encuentro también participaron los parlamentarios del Parlasur Carlos López López, Gastón Harispe, Pablo Vilas y Jorge Vanossi. Por su parte, Laborde indicó que la justicia argentina ha tomado cartas en el asunto ante la grave denuncia de la colaboración y preparación de una intervención militar de varios países, entre ellos Argentina, en Venezuela.



Calificó como grave el hecho, no solo por la implicación en la suerte de un país, "sino que esto tiene antecedentes de lo sucedido en Bolivia". Acerca del reingreso de la AN de Venezuela al Parlasur, señaló que el Pleno de este bloque tratará el tema en breve. "En este mundo multipolar, América tiene que ser un polo, y eso solo se va a lograr si transitamos el camino de la Patria Grande", subrayó.



En la agenda pautada para esta visita destaca una serie de encuentros con parlamentarios, movimientos sociales y otros actores políticos, lo que será de importancia para que la comisión especial de la AN pueda recabar la mayor cantidad de datos informativos que permitan avanzar en la investigación.