Chile: Una familia venezolana con un niño que padece síndrome de Down fue detenida y pretenden su deportación

Una familia venezolana con dos hijos, uno de ocho años de edad con síndrome de Down y un bebé de un año, fue detenida por funcionarios chilenos cuando cruzaban la frontera entre Bolivia y Chile por Colchane.



Así lo denunciaron este sábado organizaciones de la sociedad civil, como el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB), que hicieron un “llamado urgente” al presidente Sebastián Piñera, al presidente electo, Gabriel Boric; y a la próxima canciller de Chile, Antonia Urrejola.



“La familia está en un centro de detención y les hicieron proceso de deportación, les dicen que están esperando que lleguen más personas para completar un avión para deportar a Venezuela. Nos les han dejado solicitar refugio alegando que no tienen derecho a hacerlo porque entraron de manera irregular al país“, denunciaron las ONG.



Las organizaciones defensoras de DDHH recordaron que “el ingreso irregular no puede convertirse en barrera para la solicitud de refugio“, y advirtieron que “Chile podría incurrir en una grave violación de derechos humanos” si esto se concreta.





