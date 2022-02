(VIDEO) Uribismo contrata venezolanos para campaña sucia de cara a las presidenciales

Entre cielo y tierra no hay nada oculto, por ello se conoció que una agencia de publicidad del Partido Centro Democrático, estaría contratando a venezolanos en Colombia para una campaña de cara a las próximas elecciones presidenciales.Campaña que le estaría pagando a los venezolanos la cantidad de 900 mil pesos (equivalente a 230$). Con el objetivo de que graben videos y hagan parte de la propaganda electoral al mejor estilo del coyote.«Los actores deben ser venezolanos o que puedan imitar el acento. Con algo de experiencia en actuación para un rodaje de más o menos 1 hora. Esta es una campaña del Centro Democrático».Esta información fue suministrada por Carlos Conteras en una entrevista para el medio colombiano W Radio, en el programa «minuto 60 Movistar» quien hizo las pesquisas en una investigación periodística.Carlos: Hablas con Luis Guillermo, me llegó un mensaje con tu número y datos. Me enteré que estás buscando unos venezolanos para hacer un rodaje.Agencia: Sí, eso fue ayer. Ya quedaron seleccionados y estamos grabando en este momento. Eso fue algo super rápido.Carlos: Te pregunto porque me llamó mucho la atención la suma de dinero. ¿Van a tener más rodajes?.Agencia: Sabes que sí. Porque esto es un tema político se pelean quien hace los comerciales. Constantemente me piden personas. Incluso ya hemos grabado con panaderos y amas de casa.Carlos: Tengo más venezolanos interesados porque leímos el mensaje. Pero ya que me dices que es un tema político ¿De qué se trata?.Agencia, Sí, es para el Centro Democrático. Es para su campaña y empiezan a salir en Marzo. Así como ese, tenemos otros clientes. Ahorita por la coyuntura de las elecciones está activado el tema.Carlos: ¿Bajo el mando de quién están estos mensajes?Agencia: Del Centro Democrático. Me gusta trabajar con venezolanos y lo venimos haciendo en varios proyectos.Carlos: ¿Cuál es el enfoque de estos rodajes? Cómo para saber más información.Agencia: El Centro Democrático enfoca su mensaje en: No queremos más hambre, no queremos que dañen los cultivos, no queremos drogas. Son parte de los mensajes, no son los mensajes más lindos.Carlos: ¿Los mensajes están dirigidos en contra de alguna persona o un partido?Agencia: Puntualmente no, no se menciona a nadie. Sólo en general.A través de un audio que se filtró en las redes sociales, se puede evidenciar que el partido de Álvaro Uribe, Centro Democrático, contrata actores para dar falsos testimonios utilizados en campañas de cara a las elecciones presidenciales.Esta medida busca que los votantes colombianos salgan a votar condicionados a favor del candidato de Uribe.En consecuencia, el periodista Carlos Conteras, señaló que se contactó con el Partido Centro Democrático, a lo cual respondieron que no tenían vinculación.«Los contactamos y respondieron: no podemos decir algo que no es de nosotros, es una cuestión en la que el partido no está involucrado, por ende no hay nada que decir«.Finalmente, este hecho podría escalar y convertirse en un escándalo alrededor de Ávaro Uribe. Como consecuencia de las artimañas de guerra mediática que ha implementado para ganar ventaja frente al candidato Gustavo Petro.Al parecer nada puede sorprender de Uribe, quien ha demostrado en reiteradas ocasiones su proceder. Un ejemplo de ello es la audiencia que se lleva a cabo actualmente en su contra por delitos de manipulación de testigos y fraude procesal.