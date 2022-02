Informa Padrino: 17 muertos en frontera colombo-venezolana

12 de Febrero - Al menos nueve miembros de grupos irregulares murieron durante operativos militares, mientras ocho civiles fallecieron por la detonación de explosivos instalados por organizaciones criminales en un estado venezolano fronterizo con Colombia, informó el viernes el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino.



Estas declaraciones constituyen el primer reporte oficial del gobierno de Venezuela desde que en enero murieran 23 personas tras enfrentamientos entre grupos armados ilegales en Colombia, en el departamento de Arauca, frontera con Venezuela, según informó en su momento el ministro de Defensa colombiano, Diego Molano, quien añadió que en el lado venezolano "hay una confrontación enorme" entre distintas facciones disidentes de la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).



"En estas operaciones iniciadas a principios de enero hemos neutralizado a nueve terroristas en esos espacios y hemos capturado hasta 56 que han sido puestos a orden del Ministerio Público", explicó Padrino en declaraciones a la prensa. Los operativos militares se han llevado a cabo en el estado Apure. Sobre la muerte de los civiles indicó que fueron "víctimas" de los "criminales actos por parte de los terroristas", tras la detonación de explosivos artesanales. No dio detalles de fechas de muertes.



Padrino añadió que las acciones militares en la frontera son parte de las operaciones iniciadas en enero contra grupos que el gobierno venezolano califica de "terroristas armados narcotraficantes colombianos". Agregó que durante los operativos encontraron 16 instalaciones improvisadas e incautaron 1200 kilos de cocaína y 800 kilos de marihuana.



A finales del año pasado el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se comprometió a combatir los grupos armados colombianos "con toda la fuerza militar de nuestro país". Desde entonces se ha mantenido fuerte presencia militar en los estados fronterizos con Colombia.



Debido a los frecuentes enfrentamientos cientos de personas, muchas de ellas indígenas, han cruzado la frontera entre Apure (Venezuela) y Vichada (Colombia) desde enero, huyendo de la violencia en las zonas. Human Rights Watch calcula que hay al menos 500 venezolanos desplazados forzosamente.



Colombia y Venezuela comparten 2.200 kilómetros de frontera y caminos clandestinos (conocidos como "trochas") controlados por grupos irregulares, lo que en el pasado ha desencadenado enfrentamientos.



Actualmente, ambos países no tienen relaciones diplomáticas desde febrero de 2019 por decisión de Maduro, quien ordenó la expulsión de los diplomáticos. El gobierno de Iván Duque en Colombia no reconoce la legitimidad de Maduro en el poder, en vez de eso ratificó su apoyo al líder opositor Juan Guaidó