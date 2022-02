Marta Lucía Ramírez: "El embajador ruso nos ha expresado que ninguna cooperación militar con Venezuela se utilizará en contra de Colombia"

La vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, afirmó que ha recibido garantías por parte de Moscú de que "ninguna cooperación militar de Rusia a Venezuela se utilizará jamás para una acción militar" en contra de su país.



La también canciller colombiana ofreció estas declaraciones el lunes a la prensa, tras reunirse en Bogotá con el embajador ruso, Nikolay K. Tavdumadze, luego de las tensiones provocadas por los dichos del ministro de Defensa, Diego Molano, sobre la supuesta injerencia rusa en las Fuerzas Armadas de Venezuela.



"El embajador ruso nos ha expresado que ninguna cooperación militar de Rusia a Venezuela se utilizará jamás para una acción militar en contra de Colombia y de ningún país de América Latina, ni para afectar la estabilidad de la región", afirmó Ramírez.





La semana pasada, las palabras de Molano provocaron una crisis diplomática que desató la indignación por parte de Caracas y la respuesta de Moscú, que tachó de "irresponsables" los señalamientos del ministro colombiano al afirmar sin pruebas que había "injerencia extranjera en el borde de la frontera" con Venezuela, señalando a Rusia e Irán en el asunto.Sin embargo, según medios locales, Molano habría matizado sus palabras, aduciendo que las declaraciones sobre la "injerencia" fueron tergiversadas por la periodista que lo consultó al respecto."El término injerencia se hizo por parte de la pregunta del periodista y lo que yo afirmé es que había en la frontera una confrontación entre grupos armados organizados, y que allí había una movilización de Fuerzas Militares Bolivarianas, que tenían una confrontación y que había apoyo y asistencia rusa a esas tropas, a eso fue a lo que yo me referí específicamente", apuntó el ministro colombiano.Entretanto, el embajador ruso ratificó esa explicación por parte del ministro de Defensa: "El señor Molano nos aseguró que sus palabras sobre la injerencia fueron tergiversadas". De momento, las posturas de Bogotá parecen dar por superado el impasse con Rusia.Pero el asunto no está zanjado para Venezuela. Este martes también se pronunció sobre ese mismo tema el canciller venezolano, Félix Plasencia, citando una noticia que hacía alusión a las declaraciones que dio ayer el presidente colombiano, Iván Duque, sobre el supuesto "patrocinio" de Caracas a los grupos irregulares colombianos."No extraña que el señor Duque y el gobierno de Colombia sigan tratando de difundir por el mundo sus falsos positivos, que parecen ser una de las especialidades del desgobierno, después de la producción y el tráfico de drogas, que siguen creciendo cada año", escribió Plasencia en su cuenta de Twitter.La nota citada por el canciller refiere las palabras de Duque, quien dijo el lunes: "Como se sabe que hay una presencia militar rusa en ese país [Venezuela], pues nosotros queremos saber cuál es el alcance de esa presencia militar porque, obviamente, se trata de un gobierno que está beneficiando y protegiendo a grupos terroristas que atacan al pueblo colombiano".Para el jefe de la diplomacia venezolana, Duque trata de "inculpar a Venezuela por la muerte de firmantes de Acuerdos de Paz, los cuales su gobierno ha boicoteado desde el inicio, masacrando a más de 1.000 líderes sociales, activistas y excombatientes de las FARC en el último año".Plasencia, además, destacó "el drama estructural" de ese país, que a su juicio, se evidencia en "el conflicto fratricida de más de 70 años" y en el sufrimiento que "obliga a 10 millones [de personas] a vivir en permanente desplazamiento interno por la violencia y el desgobierno"."Duque no podrá engañar al mundo con sus falsos positivos. A todos en la región nos preocupan su sumisión a Washington y las bases militares estadounidenses que su gobierno aloja, como peón imperial en el anacrónico escenario de guerra fría que pretenden imponer", puntualizó el canciller venezolano, tras recalcar que su país "continuará estrechando vínculos con Rusia" y todos sus "aliados estratégicos en el mundo".El cruce de señalamientos entre Caracas y Bogotá ha subido de tono en las últimas semanas debido al despliegue militar que ha realizado Venezuela en su frontera, ante la escalada de violencia en el departamento colombiano de Arauca. En esa zona se han registrado al menos 34 homicidios y unos 1.000 desplazados, en medio de los enfrentamientos entre grupos ilegales armados por el control de ese territorio.Frente a los polémicos dichos de Molano la semana pasada, desde Caracas hubo reacción inmediata. El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, rebatió los señalamientos y culpó al Gobierno de Duque de haber convertido a Colombia en el "apéndice del Comando Sur" y "la socia global de la OTAN", con la instalación de bases militares de EE.UU. en territorio latinoamericano.La batalla de acusaciones no es nueva. Ya a principios del mes pasado, Colombia había señalado a Venezuela de "proteger" a los cabecillas de los grupos armados colombianos en su territorio, una cuestión que fue negada rotundamente por la administración del presidente Nicolás Maduro.La postura de Venezuela es que las constantes acusaciones sin pruebas son una estrategia de propaganda recurrente de la Administración de Duque para no asumir la responsabilidad por las violencias en su territorio, achacándoselas a Caracas.Es que, al menos en Arauca, si bien en 2021 hubo varios hechos de violencia, la hostilidad en la zona es de vieja data. En una publicación de la ONG colombiana Crudo Transparente se afirma que allí, al igual que en otras regiones del país, "ha existido un grave y prolongado conflicto armado", caracterizado por la disputa por "el control de las rentas petroleras" entre grupos ilegales organizados y redes de corrupción, desde los años 80. Sin embargo, aunque este sería el "fin inicial", el acceso a los recursos naturales es "un medio que les permite perpetuarse, prosperar y expandirse territorialmente".