"Ayuda militar a Venezuela no se usará contra Colombia" y calificó de irresponsable al Ministro Molano

El embajador ruso en Bogotá, Nikolay Tavdumadze, expresó este lunes que no se usará la «cooperación militar» de ese país en Venezuela en contra de Colombia ni de ningún país de la región, reseñan agencias.



Así lo aseguró en una reunión con la vicepresidente y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, y el ministro de Defensa de ese país, Diego Molano, organizada con el fin de aclarar los objetivos de la presencia militar de Rusia en Venezuela y luego de que la embajada rusa en Colombia emitiera un comunicado en el que consideró que lo dicho por Molano días atrás son unas «declaraciones irresponsables del miembro del Gabinete gubernamental».



En el documento, la embajada rusa expresó que «constata con perplejidad los continuos intentos de acusar sin fundamentos a la Federación de Rusia de la presunta injerencia en los asuntos de Colombia».



El diplomático ruso se refiere a los señalamientos que hiciera la semana pasada Molano, quien dijo que algunos hombres y unidades de la Fuerza Militar Bolivariana se han movilizado a la frontera con Colombia «con el apoyo y la asistencia técnica de Rusia e Irán».



Por su parte, tras la reunión con el embajador ruso en la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo, la vicepresidenta manifestó «el embajador ruso nos ha expresado que ninguna cooperación militar de Rusia a Venezuela se utilizará jamás para una acción militar en contra de Colombia y de ningún país de América Latina, ni para afectar la estabilidad de la región».



Asimismo, señaló que le plantearon al embajador ruso que exista la garantía de que «ningún equipo se utilizará por nadie diferente a las Fuerzas Militares venezolanas y mucho menos con la intención de agredir a ningún país de la región», recalcó.



Calificó de "irresponsables" lo dicho por el ministro de Defensa colombiano



La representación diplomática de Rusia en Bogotá calificó de "irresponsables" las declaraciones del ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, quien afirmó, sin ninguna evidencia, que había "injerencia extranjera en el borde de la frontera" con Venezuela, señalando a Rusia e Irán en el asunto.



"La Embajada de la Federación de Rusia en la República de Colombia constata con perplejidad los continuos intentos de acusar sin fundamento a la Federación de Rusia de la presunta injerencia en los asuntos internos de Colombia", dice un comunicado.





La legación diplomática señala que Molano continúa con su "búsqueda incansable de enemigos ficticios", al citar, "una vez más", unos "datos de inteligencia" sin ninguna comprobación.Además, la Embajada sostiene que las declaraciones de Molano "parecen aún más inapropiadas", en vista de la reunión del presidente Iván Duque con los jefes de Misiones Diplomáticas acreditadas en Colombia, que fue realizada también el jueves.De acuerdo con la oficina diplomática, en ese encuentro, Duque "se pronunció por el desarrollo de los vínculos amistosos de Bogotá con el mundo exterior". Además, en una breve conversación con el embajador de Rusia, "abogó por el desarrollo de la cooperación, inclusive en el contexto de la pronta partida para Moscú al lugar de trabajo del recién nombrado nuevo embajador de Colombia en Rusia".En el marco del III Congreso Internacional Antidrogas, Molano dijo ante la prensa que fuentes de Inteligencia de Colombia habrían identificado la "injerencia extranjera en el borde de la frontera"."Por inteligencia tenemos la información de que del otro lado están estas confrontaciones que tiene el ELN [Ejército de Liberación Nacional], aliado con la segunda Marquetalia, para sacar a las disidencias de las FARC", expresó el ministro.Asimismo, dijo que saben que "han sido movilizados hacia la frontera también algunos hombres y unidades de la Fuerza Militar Bolivariana [en referencia a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela] con el apoyo y la asistencia técnica de Rusia y con el apoyo y la asistencia técnica de Irán, allá al otro lado de frontera".Aparentemente, Molano habría aludido al despliegue que ha emprendido el Ejército de Venezuela en la frontera con Colombia para reforzar la seguridad, en vista de la escalada violenta que se ha desatado desde principios de enero en el departamento colombiano de Arauca, donde se contabilizan al menos 34 muertos, más de 1.000 desplazados y cientos de familias que han cruzado a territorio venezolano, escapando de los enfrentamientos entre grupos irregulares que operan en esa zona.

Frente a los polémicos dichos de Molano, desde Caracas hubo reacción inmediata: "Colombia, país que la oligarquía bogotana ha convertido en el apéndice del Comando Sur en nuestra América, en sede de las bases militares de EE.UU., en objeto del adocenado 'Plan Colombia', en la socia global de la OTAN, denuncia injerencia en Venezuela. ¡Dios mío!", escribió el jueves el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, en su cuenta de Twitter.



El cruce de señalamientos entre Caracas y Bogotá no es nuevo. Ya a principios del mes pasado, Colombia acusó a Venezuela de "proteger" a los cabecillas de los grupos armados colombianos en su territorio, una cuestión que fue negada rotundamente por la administración del presidente Nicolás Maduro.



La postura de Venezuela es que los señalamientos son una estrategia de propaganda recurrente de la Administración de Duque para no asumir la responsabilidad por las violencias en su territorio, achacándoselas a Caracas.



Es que, al menos en Arauca, si bien en 2021 hubo varios hechos de violencia, la hostilidad en la zona es de vieja data. En una publicación de la ONG colombiana Crudo Transparente se afirma que allí, al igual que en otras regiones del país, "ha existido un grave y prolongado conflicto armado", caracterizado por la disputa por "el control de las rentas petroleras" entre grupos ilegales organizados y redes de corrupción, desde los años 80. Sin embargo, aunque este sería el "fin inicial", el acceso a los recursos naturales es "un medio que les permite perpetuarse, prosperar y expandirse territorialmente".



La respuesta de Duque



Después de la reacción de Caracas y Moscú, Duque planteó la posibilidad de hablar con la representación diplomática de Rusia en su país.



"Sin lugar a dudas, yo creo que vamos a tener la posibilidad de hablar con la representación diplomática de Rusia en Colombia para entender un poco cuál es la asistencia militar que se está brindando en Venezuela, porqué la presencia también de algunos equipamientos que ellos tienen en ese país", dijo el mandatario en declaraciones a la prensa, luego de un acto por la entrega de vacunas por parte de España.



Para matizar los duros señalamientos del ministro de Defensa, Duque abogó hoy porque se siga manteniendo "el espíritu franco" y el "nivel del diálogo diplomático que corresponda" con Rusia, tras adelantar que el objetivo de una eventual conversación sería "entender cuál es el alcance y el objetivo" de la cooperación en Venezuela.



Según Duque, su país tiene "unas preocupaciones", que también buscaría tratar con la representación rusa, sobre "el régimen dictatorial de Venezuela". Como es habitual, el mandatario volvió a acusar a Caracas de brindar protección a "grupos terroristas colombianos", sin ofrecer prueba alguna de esas acusaciones.



En esa misma línea, aseguró que en territorio venezolano están los guerrilleros conocidos con los alias de 'Pablito', 'António García', 'Jhon Mechas' e 'Iván Márquez'.



Esos señalamientos no son nuevos. Ya a principios del mes pasado, Bogotá acusó a Caracas de "proteger" a los cabecillas de los grupos armados colombianos en su territorio, una cuestión que fue negada rotundamente por Venezuela.

Con información de ültimas Noticias / Actualidad RT.