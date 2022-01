Expresidente Rafael Correa le respondió al presidente electo chileno luego de sus declaraciones contra Venezuela

El exmandatario de Ecuador, Rafael Correa refutó de manera contundente el planteamiento del presidente electo de Chile, Gabriel Boric, en entrevista al medio ⁦BBC News, donde señala que la experiencia socialista de Venezuela ha fracasado, sin tomar en consideración el brutal y criminal bloqueo por parte del imperio estadounidense.



Antes de desensillar en el Palacio de la Moneda, Gabriel Boric, electo recientemente como el presidente más joven de la historia de Chile y proveniente del Partido Comunista chileno, salió a "mostrar ciertos signos chauvinistas, que lo acercan a Michelle Bachelet o al ex presidente Lagos, sendos socialistas ‘ligth’ parte de la cultura formada por las huestes pinochetistas que todavía son fuertes en este país".



Todo ello se debe a las declaraciones de Boric sobre Venezuela, Cuba y Nicaragua —principales integrantes del ALBA— expresadas a medio inglés. En entrevista con BBC Mundo, Boric aseguró que "Venezuela es una experiencia que más bien ha fracasado y la principal demostración de su fracaso son los seis millones de venezolanos en diáspora". Chile, de hecho, es uno de los principales receptores de migrantes venezolanos y representan un grave problema en el norte de países donde se han dado manifestaciones xenófobas y, en ocasiones, incidentes violentos.



Y estas declaraciones tuvieron amplia repercusión, que allí mismo el ex presidente Rafael Correa salió a contestarle directamente: "Gabriel Boric: ¿se te olvida el criminal bloqueo a Venezuela? ¡A Venezuela le impiden vender su petróleo! ¿Cuántos chilenos estarían en la ‘diáspora’ si se le impidiera vender su cobre a Chile? Es como encontrar a un ahogado encadenado y decir que murió por no saber nadar".



A pesar que a los cuatro vientos, Boric dijo que establecerá un gabinete pluralista y con una mirada más regional, los callos comenzaron a aparecerle cuando nombró como canciller chilena a Antonia Urrejola, una de las secretarias en la OEA de Luis Almagro, "dealer" directo de Washington en asuntos de Latinoamérica, pero además fue denunciado penalmente en Bolivia como partícipe necesario para el golpe de Estado contra Evo Morales en noviembre de 2019.



Sobre esto abunda el analista internacional Atilio Borón, quien dijo en las redes sociales: "Notable refutación del ex presidente Correa a los dichos de Boric en relación a Venezuela, Cuba y Nicaragua y su estruendoso silencio sobre la narcogobierno de Iván Duque en Colombia. Si va seguir Chile por ese camino, se encamina hacia una nueva frustración…, sólo que esta vez el pueblo aprendió lo que significa la ‘potencia plebeya’ y tomara calles y plazas una vez más".



Mientras tanto, dentro de Chile causaron un fuerte sacudón dentro de los aliados de Boric, a quien le pidieron serenarse y mirar con detenimiento lo que pasa en Cuba, Venezuela y Nicaragua, que "no es que sus gobernantes sean malos, sino que no agachan la cabeza para el dominio imperial de los sionistas de Wall Street y por eso utilizan su mundo de influencias para que esos países no prosperen. O demás tus riquezas, o si no te bloqueamos. De eso deberíamos hablar todos: del bloqueo", dijeron miembros del socialismo universitario chileno.

