Maduro se reúne con Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI)

1º - El presidente venezolano Nicolás Maduro se reunió este lunes con el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim A. A. Khan QC, quien realiza una visita de tres días por el país.



Hace más de dos meses, la predecesora de Khan, Fatou Bensouda, concluyó en un documento que existe una "base razonable" para iniciar una investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.



Tras el encuentro en el palacio de gobierno de Caracas, donde no hubo declaraciones, el despacho de la presidencia divulgó un escueto comunicado en el que da cuenta que Maduro "agradeció al Fiscal haberse abocado a conocer en profundidad el caso Venezuela y su voluntad de reunirse in situ con las autoridades nacionales, en el espíritu de cooperación con la CPI.



La visita "responde a la invitación formal que hiciera el Estado Venezolano a través de la Fiscalía General de la República, se produce en el marco de las relaciones institucionales que sostiene Venezuela con la Corte Penal Internacional desde sus inicios", informó la estatal Venezolana de Televisión a través de su cuenta de Twitter.



Khan, quien comenzó su gira en Colombia, fue recibido por el canciller venezolano Felix Plasencia en el aeropuerto internacional Simón Bolívar, de Caracas. Desde el 25 de octubre y hasta el 3 de noviembre el fiscal de la CPI cumple una misión visitando Colombia y Venezuela, dos países con evaluaciones preliminares.



"Está previsto que el Fiscal Khan conozca de primera mano la marcha de las instituciones del Estado y establezca un dialogo de cooperación positiva, como viene haciendo desde su ratificación del Estatuto de Roma", agregó la televisora en otro tuit, al que se adjuntaron varias fotografía del fiscal junto al canciller venezolano.



En un documento desclasificado y publicado el 10 de agosto, la ahora exfiscal general de la CPI, Fatou Bensouda, concluyó "que existe una base razonable para creer que en Venezuela se han cometido crímenes de la competencia de la Corte" al menos desde 2017. Bensouda dejó el cargo en junio pasado después de nueve años en funciones.



La Fiscalía de la CPI también concluyó entonces que "las autoridades (venezolanas) no están realmente dispuestas a investigar y / o enjuiciar esos casos".



El fiscal general de Venezuela Tarek William Saab rechazó esos señalamientos y catalogó las afirmaciones sobre una falta de pasos concretos para determinar la responsabilidad penal de los sospechosos como "gratuitas e inveraces".



Saab expresó que "la falta de diálogo honesto con nuestras autoridades será cosa del pasado, y a partir de ahora podremos trabajar codo con codo con la Fiscalía de la CPI, para asegurar la complementariedad plena y ser tratados en igualdad" de condiciones con otros países que se encuentran bajo examen preliminar.



En 2018, los gobiernos de Canadá, Argentina, Colombia, Chile, Paraguay y Perú solicitaron a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional la apertura de un proceso contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro por supuestos crímenes de lesa humanidad.



En septiembre de 2020, investigadores independientes dijeron en un informe elaborado para el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que fuerzas de seguridad venezolanas han llevado a cabo terribles torturas y asesinatos usando técnicas como descargas eléctricas, mutilación genital y asfixia.



La CPI, bajo mandato del Estatuto de Roma, es la primera corte penal permanente de ámbito internacional y su meta es investigar y enjuiciar a individuos acusados de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.