Cabo Verde no acató sentencia del Tribunal de la CEDEAO en caso Saab

17.10.21 - El Tribunal Conjunto de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) declaró, en dos oportunidades, que el diplomático venezolano, Alex Saab, era inocente, debía ser puesto en libertad y prohibía su extradición a Estados Unidos.



Las decisiones emanadas de este Tribunal son de obligatorio cumplimiento para los 15 países que conforman la CEDEAO, sin embargo, “el Presidente, Primer Ministro y Magistrados de Cabo Verde se arrastraron (al imperio de EEUU) y no acataron la sentencia”.



Así lo informó el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, al denunciar que la detención y posterior extradición de Saab “es un secuestro muy grave para el derecho internacional y el derecho de protección de diplomáticos en el mundo”.



En esa línea, el Jefe de Estado anunció que Venezuela emprenderá las acciones a las que haya lugar en todas las instancias internacionales, para “seguir la batalla por la verdad, por la justicia, contra el imperialismo norteamericano”.



Asimismo instruyó al ministro para Relaciones Exteriores, Felix Plasencia, transmitir a los pueblos y gobiernos de África, incluyendo al pueblo de Cabo Verde, el agradecimiento por la solidaridad y apoyo que Venezuela ha recibido en la batalla por la libertad del diplomático Alex Saab.



Apuñalada al diálogo



Por ser Alex Saab miembro del comité de negociaciones, el presidente de la República, Nicolás Maduro, ordenó a la comisión plenipotenciaria, encabezada por el diputado Jorge Rodríguez, no asistir a la jornada de diálogo que se realizaría este domingo en territorio mexicano.



“El gobierno de Estados Unidos sabia que secuestrando a Alex Saab, miembro de la comisión de diálogo de México, le metía una puñalada mortal a los diálogos y negociaciones de México (…) no quieren diálogo, paz, democracia y avance para Venezuela” aseveró el Presidente.