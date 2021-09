Grupo de Boston respalda negociaciones entre el Gobierno venezolano y las oposiciones

22.09.21 - El Grupo de Boston manifestó este miércoles su absoluto respaldo al proceso de negociaciones entre el Gobierno venezolano y la Plataforma Unitaria de la oposición, que se inició el pasado mes de agosto en México con la mediación del Reino de Noruega y la facilitación de Rusia y Países Bajos.



A continuación el texto íntegro del comunicado:



Desde el Grupo de Boston, apoyamos el proceso de negociación existente entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la Plataforma Unitaria de Venezuela iniciado en la ciudad de México.



Reconocemos la hospitalidad de los Estados Unidos Mexicanos, de su pueblo y de su Presidente Andrés Manuel López Obrador y el aporte del Reino de Noruega como facilitador, de la Federación de Rusia y el Reino de los Países Bajos como acompañantes, para ayudar a reunir a las partes en las negociaciones.



Notamos las expresiones de apertura hacia el proceso de negociación de parte de la comunidad internacional.



Recordamos que, desde la declaración del 29 de noviembre del año 2002, el Grupo de Boston se ha comprometido con vías de diálogo y reconciliación que permitan a todos los venezolanos y venezolanas resolver las diferencias y acordar caminos basados en el respeto mutuo que conduzcan a soluciones pacíficas, democráticas y permanentes.



Enfatizamos que el Grupo de Boston ha estado integrado por diputados y exdiputados de los diferentes periodos parlamentarios desde su fundación en el año 2002 hasta el presente, así como por ciudadanos especialistas de la sociedad civil y movimientos sociales en diversas áreas y de diferentes corrientes del pensamiento político, quienes participan a título personal y no comprometen a sus organizaciones políticas, privadas, o estatales.



Notamos que el Grupo de Boston desde su fundación ha trabajado para integrar líderes e instituciones de los Estados Unidos y Europa en aras de fomentar las buenas relaciones con todos los venezolanos y venezolanas.



Afirmamos que el Grupo de Boston trabaja basado en la metodología de resolución de conflictos de la Universidad de Harvard, la construcción de confianza y la reconciliación.



Consistente con ese método, se ofrece como mesa de ideas y opciones que pueden ser consideradas por las partes encargadas de cualquier negociación oficial.



Reafirmamos que el Grupo de Boston, ha contado con el apoyo financiero del Norwegian Centre for Conflict Resolution (NOREF) y The Open Society Foundation, para conformar grupos de trabajo que han desarrollado ideas y propuestas concretas que pueden ser consideradas por las partes en el actual proceso de negociación en México u otro que le siga.



Ratificamos que el Grupo de Boston como iniciativa eminentemente venezolana que sirve de instancia para el fomento de la confianza y la reconciliación en apoyo a los diálogos existentes, ofrece ideas concretas y bien analizadas para conseguir resultados en la ayuda humanitaria, seguridad alimentaria, salud, servicios públicos, petróleo y desarrollo económico.



En consecuencia, desde El Grupo de Boston:



1. Respaldamos plenamente el actual proceso de negociación en la ciudad de México y cualquiera que le siga.



2. Apoyamos la intención de los negociadores de ampliar la consulta a todos los sectores del país para que podamos como sociedad venezolana presentar ideas y opciones para su debida consideración.



3. Ofrecemos a las partes que negocian ideas y opciones concretas generadas por nuestros grupos de trabajo.



4. Planteamos a los negociadores la importancia de desarrollar el mecanismo de seguimiento para acompañar los resultados de las negociaciones y asegurar el éxito de las mismas.



5. Sugerimos a los negociadores que consideren establecer un proceso de Reconciliación y Diálogo Nacional, con la participación de representantes de diversos sectores de Venezuela, para abordarlos temas más trascendentes de la crisis política venezolana.



Finalmente, El Grupo de Boston mantiene el compromiso firme de colaborar con otras organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales, que buscan la resolución pacífica de la crisis política venezolana a través del diálogo y la negociación.



Con este fin, el Grupo de Boston en Asamblea General aprueba la presente declaración.



En Caracas, República Bolivariana de Venezuela, a los veintidós días del mes de septiembre de 2021.