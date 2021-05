(VIDEO) Vicepresidenta Rodríguez pide mayor cooperación internacional para enfrentar la pandemia

26.05.21 - La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante su intervención en la VII Reunión Iberoamericana de Ministros de Hacienda y Economía, rechazó la forma desigual en que se han distribuido las vacunas contra la Covid-19, así como la inequidad en el enfrentamiento al coronavirus en general.



“La desigualdad es el camino equivocado para combatir la pandemia, de nada sirve que 10 países tengan inmunidad colectiva cuando el resto del mundo no tiene acceso a las vacunas y no puede normalizar su vida económica”, dijo.



Aprovechó la presencia del representante de Portugal para pedirle que los fondos bloqueados en ese país sean puestos a la orden de las Naciones Unidas para que Venezuela pueda adquirir sus vacunas.



“Es lamentable que en este espacio Iberoamericano hay 3 países víctimas del bloqueo y sanciones. Cuba, Nicaragua y Venezuela sufren las consecuencias de este bloqueo criminal”, destacó Rodríguez.



Agradeció que en Venezuela, el Sistema Público de Salud de acceso universal y gratuito. Es la columna vertebral de todo lo que ha sido la atención contra la pandemia por el covid-19.



La vicepresidenta Ejecutiva denunció que hay un sesgo político en el Fondo Monetario Internacional (FMI) contra Venezuela.



También se refirió al papel de calificadoras de riesgos, las cuales -indicó- siguen aplicando los mismos mecanismos opacos y financieros para calificar porque trabajan bajo un sesgo político.



De igual manera, saludó la intervención, más temprano, de la doctora Rebeca Grynspan, Secretaria General Iberoamericana, quien -aseguró- “ha ido a la médula del asunto que está abordando esta reunión”.



Respecto a la cita, manifestó “este espacio iberoamericano, la reunión de Ministros de Hacienda y de Finanzas es alentadora porque se escucharon reflexiones, como la incapacidad que han tenido los sistemas de salud de la región para atender la crisis de el covid-19.



“Hace poco más de un mes, estuvimos también reunidos virtualmente y otros presencialmente en Andorra, en la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica, que no se realizaba desde el año 2013, cuando se celebró en Panamá, y en otras condiciones; no vivíamos tiempos de pandemia”, dijo Rodríguez.



La también ministra de Economía, Finanzas y Comercio Exterior convocó a Iberoamérica para aprovechar “esta crisis” y crear “métodos de apoyo entre nuestros países”. Rodríguez destacó que el sistema de salud venezolano “es la columna vertebral de todo lo que ha sido la atención contra la Covid-19, pero necesitamos mejor calidad de cooperación internacional”.



Con información de Últimas Noticias