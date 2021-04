EEUU: Buscan a una venezolana conductora de Uber desaparecida en Atlanta

Rossana Delgado Credito: Web

24-04-21.-Una venezolana quien trabaja como conductora de Uber en Atlanta se encuentra desaparecida, según reportes de su familia.



Rossana Delgado se comunicó con su esposo el pasado 16 de abril, en horas de la tarde, cuando se encontraba trabajando. "Le indicó que culminaría sus labores en aproximadamente 30 minutos y luego se iría a casa, pero no apareció", destaca la prensa local.



En Univisión dieron reportes de caso, indicando que su esposo precisó detalles: "cuando me llamó me dijo: Hola amor, ando en Plaza Fiesta, ando con una muchacha, ahí te dejé tu comida, yo estoy a media hora de terminar la carrera, nos vemos en la casa”, narró el esposo de Delgado en una entrevista con un medio local".



La última ubicación de la venezolana desaparecida fue en Plaza fiesta, donde fue vista en el video de seguridad de una tienda en compañía de una mujer que ningún familiar reconoce.