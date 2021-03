UE estima que elecciones regionales pueden abrir nueva oportunidad de diálogo en Venezuela

23.03.21 - La Unión Europea (UE) estima que las elecciones de alcaldes y gobernadores previstas para este año en Venezuela podrían abrir una nueva oportunidad para que gobierno y oposición alcancen un acuerdo político, destacó este lunes el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell.



Al final de una reunión de los cancilleres de la Unión Europea (UE), Borrell dijo: "Aún no sabemos cómo evolucionará la situación en Venezuela, pero las elecciones podrían traer una nueva oportunidad para buscar un acuerdo entre el gobierno y la oposición".



Ese acuerdo "no ha sido posible en las últimas elecciones", señaló Borrell, en referencia a las legislativas del año pasado, en las cuales no participaron algunos partidos de oposición, aliados con el opositor Juan Guaidó. "Pero tal vez podría ocurrir en las próximas. La UE hará todo lo posible para ayudar", añadió.



En 2020, la UE trató de negociar con todas las partes una postergación de algunos meses de las elecciones para renovar la Asamblea Nacional, para dar tiempo a negociar condiciones sobre la participación de la oposición y así abrir la puerta al envío de una misión de observación electoral.



Las elecciones se realizaron en la fecha prevista, el 6 de diciembre. La UE, al igual que Estados Unidos, desconoció los resultados de estos comicios y por tanto la legitimidad de esta Asamblea, en la que el chavismo y sus aliados obtuvieron 256 de 277 escaños.



Venezuela tiene previsto celebrar este año elecciones para escoger alcaldes y gobernadores, en una fecha que aún no ha sido definida por la autoridad electoral del país.



De cualquier forma, Borrell adelantó que la situación en Venezuela formará parte de la agenda de la reunión que mantendrá el miércoles en Bruselas con el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken.



"Por supuesto que hablaremos de Venezuela", dijo Borrell. "Con la nueva administración, pienso que será posible coordinar nuestras posiciones sobre Venezuela", señaló.



En febrero, la UE anunció que amplió la lista de funcionarios venezolanos sancionados, tras lo cual el gobierno de Nicolás Maduro declaró persona non grata a la embajadora del bloque en Caracas, reseñó AFP.