Alcaldesa de Bogotá se “disculpa” por sus declaraciones xenófobas contra migrantes venezolanos

19-03-21.-Claudia López se ha pronunciado en el transcurso de la tarde de este jueves para ofrecer una "disculpa" pública a los migrantes venezolanos que residen en la capital, luego de que emitiera declaraciones xenófobas contra los migrantes venezolanos que se encuentran en su país, a los que acusó de cometer crímenes y ser "violentos".

"Aprovecho la ocasión para pedir excusas; dos veces me he referido a la población migrante y dos veces he causado una polémica que no es lo que queremos causar", manifestó la mandataria, durante la rendición de cuentas de su primer año de mandato.

López lanzó duras palabras contra los venezolanos en general, el pasado 11 de marzo, durante un homenaje hecho a un policía muerto por un disparo durante una requisa a dos migrantes.

"Este no es un tema de hurto, primero asesinan y luego roban, necesitamos garantías para los colombianos; yo respeto profundamente las políticas del gobierno nacional, pero los colombianos también necesitan garantías", reclamó en aquel momento la mandataria.

Los dichos de la alcaldesa fueron objeto de críticas por parte de sectores políticos y sociales, que los tildaron de xenófobos.

Como parte de sus excusas, López dijo que no era "cierto" que se le diera "más prioridad" a los venezolanos, como lo nsinuó en su declaración, y por el contrario dijo que los migrantes debe enfrentar más obstáculos que los locales.

La mandatario admitió que la ciudad enfrenta una serie de desafíos producto de la pandemia que aumentó la pobreza, generó desempleo e inseguridad en las calles, razón por la cual reclamó respaldo de toda la ciudadanía para superar el momento.

"Tenemos que enfrentar el tema de la inseguridad sin que causemos más zozobra", admitió.