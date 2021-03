(VIDEOS) "Primero asesinan y luego roban": La alcaldesa de Bogotá vuelve a emitir juicios xenófobos en contra de los venezolanos

12.03.21 - La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, vuelve al centro de la polémica después de que emitiera otras declaraciones xenófobas contra los migrantes venezolanos que se encuentran en su país, a los que acusó de cometer crímenes y ser "violentos".



"Primero asesinan y luego roban", dijo la burgomaestre en relación a los migrantes, al ofrecer declaraciones por la muerte del policía Edwin Caro, en manos de un presunto ciudadano venezolano.



Caro, de 24 años, fue asesinado la tarde del miércoles en la localidad de Chapinero, en Bogotá. El hecho ocurrió cuando el uniformado y otro compañero detuvieron a dos hombres que iban en una moto para hacer una requisa; mientras llevaban a cabo la operación, una de estas personas sacó un arma y disparó contra el agente.



El otro policía reaccionó y abatió uno de los sujetos. El hombre que le disparó a Caro huyó de la escena, pero fue aprehendido después de una persecución. El presunto asesino fue identificado como Wilkerson Slyke Hernández, de 28 años, y supuestamente es de nacionalidad venezolana, reseña El Tiempo.



"Fue asesinado por un migrante venezolano. No es la primera vez, desafortunadamente, que tenemos actos muy violentos de migrantes venezolanos. Este no es un tema de hurto", dijo López al respecto.



"No es un caso excepcional"

La alcaldesa, que en otras ocasiones ha hecho generalizaciones xenófobas contra los ciudadanos del país vecino, insistió en que este hecho no era "excepcional" porque "hay una minoría de migrantes venezolanos profundamente violentos".



En sus declaraciones añadió: "Aquí no podemos permitir que algunos se aprovechen de la solidaridad de Colombia, y que sigamos teniendo este tipo de actos violentos por parte de migrantes venezolanos".



"A los venezolanos todos se les ofrece, ¿qué garantías tenemos los colombianos?", añadió la burgomaestre, quien después de hacer afirmaciones que estigmatizan a las personas de una sola nacionalidad, pidió que con sus acusaciones "no se genere xenofobia".



Críticas



El senador Gustavo Petro calificó las recientes palabras de López como "una barbaridad de extrema derecha".



Por su parte, la vicepresidenta conservadora, Marta Lucía Ramírez, escribió en su cuenta en Twitter: "Rechazamos contundentemente cualquier banda criminal o delincuencial en Bogotá, pero en lugar de culpar por xenofobia a los venezolanos, debemos diseñar programas sociales de trabajo para incorporarlos laboralmente, al igual que a nuestros informales en las calles".



Entretanto, el concejal bogotano Carlos Galán dijo que "el discurso de xenofobia de la alcaldesa Claudia López no representa a Bogotá".



"No podemos permitir que continúe esa estrategia de la alcaldesa para evadir su responsabilidad en la política de seguridad, política que es un evidente fracaso en Bogotá", enfatizó.