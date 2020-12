Con la política xenófoba de Duque 55% de los migrantes venezolanos en Colombia no entrarían en el plan de vacunación

24 de diciembre de 2020.- El Presidente colombiano Iván Duque, afirmó que su gobierno en el proceso estatal de vacunación en contra del covid-19, solo va a incluir a los migrantes venezolanos con doble nacionalidad y con estatus migratorio regular.

Este nuevo ataque xenófobo dirigido a la población venezolana en Colombia, le niega tajantemente y de hecho el derecho a la salud a la mayoría de los migrantes venezolanos en ese país, una población que huye del hambre y la miseria a causa de las políticas económicas del gobierno de Nicolás Maduro y de las sanciones impuestas por los Estados Unidos y sus gobiernos aliados, en el que figura el gobierno de Duque.

"La priorización siempre serán los ciudadanos colombianos. Esa será nuestra prioridad, porque así está marcada. Tenemos casos de ciudadanos con doble nacionalidad. Esos casos se van a manejar, no en función de la nacionalidad. Si son personas que están regularizadas, que tienen las condiciones y, adicionalmente, están dentro de las condiciones de patologías, de condición de riesgo, definidas por el Ministerio de Salud, eso da criterio orientador para la aplicación de la misma", manifestó Duque en una entrevista con Blu Radio el lunes.



El dirigente opositor Gustavo Petro, que se enfrentó a Duque en las elecciones presidenciales de 2018, se sumó a la discusión y señaló que "guste o no le guste a Duque, no vacunar la población venezolana en Colombia, si llegamos a tener vacunas, iría contra los mismos colombianos".

Por otro lado, la Federación Internacional de la Cruz Roja (FICR), en declaraciones al diario El Espectador, pidió que los migrantes sean incluidos en las campañas de vacunación nacionales: "es esencial que abordemos las múltiples barreras hacia la cobertura sanitaria internacional y que los migrantes sean incluidos completamente en las campañas de vacunación nacionales", señaló el presidente de la FICR, Francesco Rocca.



Colombia es el tercer país de la región con más contagios, 1,5 millones, después de Brasil y Argentina. La cifra de fallecidos es de 40.680.