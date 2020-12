(VIDEO) China respalda resultados de elecciones parlamentarias celebradas en Venezuela

08.12.20 - China respaldó las elecciones parlamentarias celebradas en nuestro país el pasado domingo, como una demostración de los principios de soberanía y autodeterminación.Así lo expresó la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Hua Chunying, citada por el Centro Venezolano de Estudios sobre China en un mensaje por Twitter."La parte china cree que la celebración de las elecciones parlamentarias por el pueblo venezolano, en el marco de la constitución y las leyes del país, es un asunto totalmente interno de Venezuela y no debe ser objeto de acusaciones infundadas por parte de terceros", dijo Hua.Indicó que el país asiático "siempre ha seguido el principio de no injerencia en los asuntos internos de otros países" por lo que hizo un llamado a Estados Unidos "para que respete el sistema democrático de Venezuela y sus prácticas, y para que desempeñe un papel constructivo en la pronta solución política del problema venezolano."China pidió directamente a Estados Unidos no entrometerse en los asuntos de otros países. “EEUU debe respetar el sistema democrático de Venezuela y sus prácticas, para que desempeñe un papel constructivo en la pronta solución política del problema venezolano”.“Los resultados de las elecciones venezolanas no deben ser decididos por Mike Pompeo, sino por el propio pueblo venezolano”, añadieron.Con información de agencias.