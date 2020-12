Veedores rusos critican que países de Europa no hayan enviado observadores a Venezuela08.12.20

08.12.20 - Los veedores rusos, que viajaron a Venezuela para acompañar las elecciones parlamentarias, señalaron que la postura de algunos países de la Unión Europea de no enviar observadores a ese proceso carece de sentido.



"Creo que no tiene sentido la postura de varios países del occidente que no solamente rechazan la legitimidad del proceso electoral y se negaron a enviar observadores a este proceso, diciendo que así responden a la postura de la oposición radical que quisiera boicotear el proceso electoral", dijo Konstantin Kosachev, jefe de Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara Alta de Rusia.



Kosachev ofreció estas declaraciones en una conferencia de prensa, previo a su retorno a Rusia.



De igual forma, el político ruso indicó que el Parlamento de su país está interesado en restablecer relaciones con la nueva Asamblea Nacional (parlamento unicameral) de la nación sudamericana, pues sostuvo que entre 2015 y 2020, cuando la oposición obtuvo mayoría, los vínculos se deterioraron.



Por su parte, el embajador en Misión Especial del Ministerio de Asuntos Exteriores, Igor Ananskikh, criticó a las naciones que decidieron apoyar a un sector de la oposición, y calificó esa acción como injerencista.



"Lo que yo diría a los representantes de aquellos países que rechazaron participar en los comicios (…) es un intento de apoyar a un sector político en Venezuela, y eso significa que es un acto de injerencia en los asuntos internos de este país", indicó.



Respecto a su proceso de acompañamiento de las parlamentarias, en las cuales se eligieron el 6 de diciembre 277 diputados, Ananskikh afirmó que se realizaron en paz y de forma legítima.



"Este proceso se realizó de manera tranquila y en paz, y no se han presentado ningunas quejas contra el proceso y fue una votación legítima como legítima será la nueva Asamblea que asumirá en enero de 2021", agregó.



El funcionario destacó que las elecciones venezolanas fueron legítimas por varias razones: "Primero fueron convocadas respetando los lapsos de la Constitución y segundo el trabajo del Consejo Nacional Electoral fue impecable".



En la conferencia de prensa también estuvo presente, Vladímir Churov, embajador especial del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia para los Asuntos de Observación de Elecciones de órganos públicos en países del exterior.



Churov destacó que el sistema electoral venezolano es mucho más avanzado que el de algunos países de Europa y brinda mayor transparencia.



Además, consideró terrible que algunos países calificaran de fraudulentas las elecciones, incluso antes de que ocurrieran.



"Lo más terrible es que esos países desconocieron las elecciones antes de que sucedieran y en esta situación yo aconsejaría llegar al país, ver con sus propios ojos y después emitir una opinión basada en su experiencia", añadió.



La delegación de veedores rusos que visitó Venezuela estuvo integrada por otros cinco representantes de ese país, entre ellos, Maksim Zaitsev, vicepresidente para educación y ciencia; Farit Ganiev, miembro del comité para seguridad y lucha contra la corrupción; así como Serguéi Karseka, vicedirector de cooperación internacional.