Gobierno español no escucha a Zapatero desconociendo resultados de elecciones parlamentarias en Venezuela

07.12.20 - La ministra española de Asuntos Exteriores, Arantxa González Laya, declaró este lunes 7-D que José Luis Rodríguez Zapatero "es libre de expresar su opinión", pero desoyó la recomendación del expresidente del Gobierno español, que ha pedido a la Unión Europea que "haga una reflexión" sobre su posición respecto a Venezuela.



"El señor Rodríguez Zapatero es un ciudadano libre de expresar su opinión, la ha expresado y yo la respeto", dijo González Laya en rueda de prensa posterior a un consejo de ministros de Exteriores de los países de la Unión Europea.



No obstante, la jefa de la diplomacia española señaló que la UE "no puede reconocer el resultado como legítimo o representativo" y España tampoco puede reconocer este resultado" tras unas elecciones legislativas en las que "no se han respetado estándares internacionales mínimos para un proceso creíble".



"No es ninguna sorpresa para nadie, es lo que venido manteniendo en los últimos meses", agregó González Laya sobre los comicios celebrados el domingo en Venezuela en los que el chavismo venció sin sorpresas en las elecciones parlamentarias, marcadas por la alta abstención y el llamamiento al boicot que hiciera el sector de la oposición que respalda al líder Juan Guaidó.



IU pide a la UE que reconozcan los resultados democráticos de elecciones en Venezuela



El partido Izquierda Unida ha pedido al Gobierno y a la Unión Europea que reconozcan los resultados democráticos de las elecciones legislativas en Venezuela, que ha seguido a través de una delegación de la formación desplazada al país latinoamericano como observadores.



Lo ha hecho a través de la presencia como observadores internacionales de Manuel Pineda, eurodiputado de Unidas Podemos; Henar Moreno, diputada autonómica de IU y vicepresidenta del Parlamento de La Rioja, además de Fran Pérez, responsable federal de Política Internacional de IU, invitados por el Consejo Nacional Electoral (CNE).



Mediante su Comisión Internacional, IU ha considerado que la UE "debe entrar en una vía de apuesta por el diálogo, la negociación y la paz como mejor forma para resolver los conflictos políticos", al tiempo que ha instado al rechazo de "la política de sanciones y de bloqueo económico que practica EEUU, por ser injusta e ilegal según el Derecho internacional, al decidirse sin el aval de la ONU".



Las conclusiones del informe preparado por este grupo del programa de observación internacional electoral indican que "es indiscutible la limpieza del proceso electoral, habiéndose garantizado la accesibilidad al voto, en condiciones de bioseguridad, a pesar de encontrarnos en situación de pandemia".



Asimismo, valoran profundamente el proceso inicial que antecedió las elecciones del 6 de diciembre de 2020, como la adquisición de las más de 40.000 máquinas electorales distribuidas en los 14.515 centros de votación.



"Dada la transparencia y limpieza del proceso es inexcusable el reconocimiento de los resultados por todos aquellos organismos, gobiernos e instituciones que se consideren democráticas, puesto que es necesario el respeto a la soberanía del pueblo venezolano que pueda democráticamente regir su destino, libre de injerencias externas", concluyen en el informe.



Con información de agencias.