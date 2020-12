(VIDEO) Yulimar Rojas seleccionada como Atleta Mundial Femenina del Año. Primera venezolana en obtener el galardón

5-12-2020.- Yulimar Rojas, la venezolana campeona mundial de salto triple resultó galardonada con el premio Atleta Femenina del Año, otorgado por el World Athletics.

Rojas se convirte así en la primera venezolana y tercera latinoamericana en ganar el premio.

La venezolana comparte el premio con el saltador con pértiga sueco Mondo Duplantis.

Rojas venció a la competencia de los corredores de resistencia Sifan Hassan, Letesenbet Gidey y Peres Jepchirchir, más la velocista Elaine Thompson-Herah, mientras que el saltador con pértiga Duplantis se llevó el honor de atleta masculino por delante de los lanzadores Ryan Crouser y Johannes Vetter, el corredor de 400 metros Karsten Warholm y el corredor de fondo Joshua.

La criolla, de 25 años de edad, nativa del estado Anzoátegui, tuvo un 2020 de truinfos a pesar de la pandemia, al cerrar con la mejor marca mundial con un salto de 14,71 metros.

"No me esperaba esto. No lo puedo creer. No se que decir," dijo Rojas al enterarse de ser la ganadora. "Esto es una motivación más para el 2021, un año bastante bonito en el que tengo muchas aspiraciones," agregó.

"Entrar entre las leyendas del deporte mundial me hace feliz y es mucha motivación para mí," agregó.

La criolla está invicta en cuatro competencias de triple salto y ha batido el récord del mundo de pista cubierta con una marca de 15.43 metros.



Yulimar despuntó desde muy joven en el atletismo. Pero no solo en su prueba estrella, el triple salto. Y de hecho, no solo en el atletismo. También jugó a voleibol.



Además de triple salto, Rojas ha compaginado esta disciplina con otras como el lanzamiento de bala, el salto de longitud o el salto de altura.



Y de hecho, en 2014 logró la medalla de oro en los Juegos Sudamericanos de Santiago de Chile en salto de altura. Un año después, repetiría la misma hazaña pero ya en triple salto.