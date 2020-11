Demandan en Francia cese de agresiones contra Venezuela

Maigualida Rivas.. Credito: PL

25.11.20 - El Círculo Bolivariano de París exigió hoy el cese de las agresiones encabezadas por Estados Unidos contra Venezuela y el respeto al derecho del pueblo de ese país sudamericano a la soberanía y la autodeterminación.



Junto al gobierno bolivariano y las fuerzas progresistas venezolanas y del mundo, reclamamos respeto a la paz y la soberanía, y la inmediata eliminación de las sanciones y del bloqueo impuestos por Estados Unidos y la Unión Europea (UE), señaló aquí en declaraciones a Prensa Latina la presidenta de la asociación, Maigualida Rivas.



De acuerdo con la activista de la solidaridad con causas latinoamericanas, la cruzada tuvo como reciente expresión la gira del secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, por Surinam, Guyana, Colombia y Brasil para promover la agenda injerencista contra Caracas.



Rechazamos las maniobras dirigidas a justificar una intervención militar en Venezuela y para afectar las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, a las cuales han sido invitados la UE y otros actores internacionales, que podrán constatar la transparencia del proceso, subrayó.



A propósito de los comicios, Rivas rechazó las campañas mediáticas para desacreditarlos, y afirmó que Venezuela cuenta con una de las constituciones más avanzadas y democráticas del mundo, garante de la legitimidad de numerosas citas en las urnas celebradas desde 1999, cuando comenzó la Revolución Bolivariana liderada por Hugo Chávez.



Esta agresividad no es nueva, golpes de Estado, actos terroristas, paramilitarismo, paros empresariales, manifestaciones violentas, bloqueos económicos y hasta intentos de magnicidio forman parte de los ataques, advirtió la presidenta del Círculo Bolivariano de París, organización integrada al Colectivo ALBA-TCP Francia.



Rivas denunció en su diálogo con Prensa Latina la escalada de hostilidad encabezada por Estados Unidos, cuyo gobierno en 2015 declaró a Venezuela una amenaza para su seguridad, e impuso a un autoproclamado presidente (el diputado Juan Guaidó) sin la más mínima legitimidad y credibilidad.



También habría que añadir a la promoción de este títere de las políticas coloniales y extraterritoriales de Washington el robo de activos y las amenazas de intervención militar, señaló.



No menos condenable –prosiguió- es la formación de una falsa misión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que no fue solicitada por Venezuela y apela con el apoyo mediático a la mentira en informes que contradicen el trabajo en el terreno de la Oficina de la Alta Comisionada.



Primero Chávez y después el jefe de Estado Nicolás Maduro han mantenido una política de participación y defendido el diálogo constructivo con las fuerzas opositoras demócratas y no violentas, pese a todas las agresiones, manifestó.



Rivas llamó a reconocer y respetar el derecho de los venezolanos a vivir en paz y escoger a sus líderes y un modelo de desarrollo que rompa el sistema neoliberal hegemónico.

