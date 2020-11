Rodríguez Zapatero: Optimista y esperanzado por elecciones parlamentarias de Venezuela

24.11.20 - El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero dijo sentirse esperanzado frente a las elecciones legislativas que Venezuela, que se celebrarán el venidero 6 de diciembre y ante la llegada en enero de 2021 de un nuevo Gobierno en Estados Unidos, presidido por Joe Biden.



"Estoy esperanzado con la nueva Administración Biden, estoy esperanzado con el 6 de diciembre, con una votación importante, que acudan los ciudadanos, estoy esperanzado para que Venezuela inicie una nueva etapa", dijo el socialista en una entrevista con el canal privado Globovisión.



Auguró un cambio en la política de EE UU, que no reconoce al Ejecutivo de Nicolás Maduro, hacia Venezuela, al recordar que la elección estadounidense fue "muy antagónica y de grandes diferencias" entre las propuestas de Biden y del presidente saliente, el republicano Donald Trump.



Habrá cambios "en principio en favor del multilateralismo y eso es una gran noticia y en segundo debe haber un gran cambio también en la mirada a Latinoamérica y en la mirada a Venezuela", sostuvo.



Y, prosiguió el expresidente del Gobierno español, para recuperar las relaciones diplomáticas entre Caracas y Washington, sin embajadores desde 2010, "también el Gobierno de Venezuela debe tomar iniciativas", así como la nueva Asamblea Nacional (AN, Parlamento) que se escoja en diciembre.



"Quien ha marcado la política hacia Venezuela, el presidente Trump, ya no es el presidente de Estados Unidos y esto supone, como todos los venezolanos y venezolanas saben, una nueva expectativa", consideró.



Elecciones parlamentarias



Rodríguez Zapatero adelanto que es probable que acuda como acompañante a las legislativas, en las que no participará el grueso de la oposición por considerarlas fraudulentas y que no serán reconocidas por la Unión Europea (UE) ni por la Organización de Estados Americanos (OEA).



"Depende de las circunstancias del covid, pero he acudido a las elecciones desde el 2015 en Venezuela y estas son unas elecciones para mí de gran importancia", expresó sin dejar de recordar que en el último quinquenio ha visitado el país suramericano casi 40 veces, sobre todo para promover diálogos políticos que no han tenido éxito.



Cree que el reconocimiento más importante para los comicios será el que le otorguen los propios venezolanos y que, espera, pueda abrir nuevamente la "puerta al diálogo", la única vía en que, insiste, puede salir el país de su profunda crisis política, económica y social.



"Claro que hay pluralidad de elecciones, hay opositores en estas elecciones y, por supuesto, están los partidos que apoyan al Gobierno. ¿Que debería haber más opositores? Sí, y espero que en el futuro vuelvan a la vía electoral, negociando todo lo que haya que negociar", sostuvo.



Rodríguez Zapatero reiteró que los gobiernos de Europa no quieren una implosión en Venezuela sino "una salida de diálogo con reglas democráticas y con procesos electorales que sean aceptados por la mayoría de los actores".



Mientras eso no se consigue, explicó, "se irán abriendo pasos, como el día 6 de diciembre, que serán muy importantes, en mi opinión (pues), antes o después, la mirada de algunos gobiernos en el mundo irá cambiando".



En este sentido, señaló que la comunidad internacional "está dividida" en torno de Venezuela y vaticinó que estas posturas podrían variar una vez sea elegida e instaurada una nueva AN, que sustituya a la de mayoría opositora que lidera Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por unos 50 países.



"Lo cierto es que va a haber un Gobierno, lo cierto es que va a haber una Asamblea y de una u otra manera se va a trabajar con esa realidad institucional", agregó.

Con información de agencias.