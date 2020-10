New York Times revelá que asesores de Biden prevén ruptura con Guaidó y acercamiento a Maduro

Joe Biden. Credito: Agencias

31.10.20 - A pocos días de las elecciones en Estado Unidos, el diario New York Times publicó un trabajo sobre las perspectivas de una posible administración de Joe Biden y su visión política hacia América Latina, donde el caso Venezuela no está excento de los cambios que asesores prevén realizaría el candidato demócrata.



Entre los cambios que auguran se suscitarían con la llegada del demócrata a la Casa Blanca, está la ruptura con el compromiso asumido por Donald Trump en torno al apoyo a Juan Guaidó como «presidente interino».



«Los asesores de Biden expresaron poca esperanza de que seguirán tratando a Guaidó, quien no logró persuadir a las fuerzas armadas de que rompieran filas con Maduro, como el líder de facto del país», señala el medio estadounidense.



Agrega que «según un asesor senior», una administración Biden buscaría «establecer negociaciones con Maduro una vez que haya fecha para votar y presionarlo a que se comprometa a organizar elecciones justas».



Para los asesores del demócrata, entre los que se encuentra Juan Gonzalez, exfuncionario del gobierno de Obama y Julissa Reynoso, exembajadora de Estados Unidos en Uruguay, la estrategia estará dirigida a retomar el plan Obama de «campaña anticorrupción» fue denunciada por el liderazgo político latinoamericano progresista como el «lawfear» o judicialización de la política.



Mientras se llega el día de la definición, que está en manos de 538 hombres y mujeres que conforman los colegios electorales de Estados Unidos, América Latina y en particular Venezuela, siguen enfrentando los embates de la política agresiva de Donald Trump que tiene como fundamento la doctrina Monroe: América para los americanos.





Albaciudad.org