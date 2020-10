(VIDEO) Miami: Aparecieron vallas publicitarias de Trump con los ojos de Chávez

12.10.20 - En medio de la campaña electoral en EE.UU., rumbo a las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, en Miami han colocado, en una valla electrónica, una llamativa propaganda, que mezcla una imagen de Donald Trump, quien busca la reelección, con la del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez.



En la valla aparece el rostro de Trump, pero, en lugar de sus ojos, están los de Chávez. Esa imagen de su mirada fue usada por el líder venezolano en su campaña presidencial en 2012 y aún es un emblema del chavismo en Venezuela. Reseñó el portal de noicias Actualidad RT.



El montaje fotográfico, que evidentemente es una campaña a favor del adversario de Trump, el demócrata Joe Biden, aparece acompañado de varias frases: "No nos engañan otra vez", "Los venezolanos votamos por Biden" y la etiqueta #TufoATirano (que significa olor a tirano).



Después de esa imagen, se proyecta otra donde aparece Biden, con los colores de la bandera venezolana de fondo y las frases "Los venezolanos con Biden somos más" y "No te dejes apabullar.



¿Cuál es el significado de la campaña?



Se trata de una idea para atraer el voto en favor del demócrata Joe Biden y según Frances Colón, directora de “Voto latino” de la Coalición Florida para Todos, es obra de 12 venezolanos residentes en su mayoría en la ciudad, sobre la base de encuestas e información de grupos focales, informa El Nuevo Herald.



Una de las cosas que causó preocupación, dijo la entrevistada, es que "Trump dijera que no estaba dispuesto a respetar los resultados de las elecciones y quisiera prolongar su presidencia si no era elegido. Esto les recordaba mucho a Chávez".



En EE.UU. están habilitados para votar en los próximos comicios presidenciales, alrededor de 120.000 venezolanos, de los cuales, más de la mitad están en el estado de Florida.



Una encuesta del Laboratorio de Investigación de Opinión Pública (PORL) de la Universidad del Norte de Florida (UNF) para El Diario, publicada a finales de agosto, reveló que 7 de cada 10 venezolanos en Florida votaría por Trump en noviembre.





Video fuente: Sin Mentiras.