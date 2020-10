Colombia: identifican como venezolana a mujer asesinada en Puerto Santander

María Raizbert Camacho Montilla.

11.10.20 - Fue asesinada una valenciana, identificada como María Raizbert Camacho Montilla, de 18 años en una vereda de Puerto Santander, Colombia.



El cuerpo, junto al de un hombre, fue levantado por funcionarios y personal de una funeraria el pasado 30 de septiembre, informó este sábado 10-O el sitio web de La Opinión de Cúcuta.



Reseñaron que parientes de María Camacho no se explican cómo sucedió este crimen.



El 30-S, cuando localizaron a las víctimas, se dijo que “tendrían al menos seis días de asesinados”, y de la vereda El Dave llevaron los cadáveres a Cúcuta para que las autoridades hicieran la inspección técnica.



Según La Opinión, María Raizbert, era de Valencia, y por lo dicho por sus familiares estaba radicada desde hacía un año en Las Mesas De Seboruco, en Táchira, “pero luego eligió un rumbo sola”.



“Me decía que trabajaba en una panadería. Pero casi no contaba mucho. Estaba encompichada con una amiga, pero no sabemos quién era, nunca habló detalles de ella”, dijo un familiar.



Camacho era la menor de dos hermanas, cumplidos los 18 años le dijo a su tía, quien cuidaba de ella, que se marchaba y lo hizo a finales de julio, agregan en el portal citado.



“Ella decidió independizarse. Pero no duró sino dos meses. Cuando llamaba nos decía que estaba bien, que trabajaba y no nos alarmamos de nada porque siempre se le escuchaba bien”, dijo el familiar.



Varios días después de la muerte, la amiga fue la que le avisó a la familia en Las Mesas sobre lo ocurrido con la joven y luego la noticia llegó a Valencia.



Con información de agencias.