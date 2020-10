Bogotá: Emiten orden de captura contra la ex fical venezolana Luisa Ortega Díaz

05.10.20 - La Fiscalía 63 de Bogotá emitió este lunes una orden de captura contra la ex fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Diaz, así lo informó la revista Revista Política y Poder.



A través de su cuenta en la red social Twitter @revista_pyp señaló "emiten orden de captura en Colombia contra la ex fiscal venezolana Luisa Ortega por negarse a comparecer ante la justicia colombiana. La orden fue emitida por la fiscalía 63 de Bogotá"



Esta orden de captura se emite luego de que en el año 2019, Fanny Ardila Guerra, la Fiscal Local 63 de Bogotá, emitiera tres citaciones hacia Ortega Díaz, para que declarase ante una investigación que se está realizando en su contra.



La citaciones fechadas el 10 de octubre, 21 de octubre y 11 de diciembre del pasado año, indican que debía acudir a la fiscalía en la Casa de Justicia Mártires, en la capital colombiana, para una entrevista en calidad de imputada.



La fiscal Ardila Guerra intentó anteriormente lanzar una orden de captura en contra de la exfuncionaria venezolana, ya que la misma no asistió a ninguna de las tres citaciones, además de estar presuntamente vinculada a la comisión de varios delitos en territorio colombiano



En esa ocasión, el presidente colombiano, Iván Duque, impidió que el proceso judicial continuara, mediante una llamada telefónica a la Fiscalía Local 63 de Bogotá, indicaron a los medios fuentes de la Casa de Justicia Mártires.



Cabe recordar, que la exfiscal se encuentra prófuga de la justicia venezolana, luego de que en 2017 saliera huyendo de Venezuela por la península de Paraguaná hacia Aruba; desde donde se enrumbó con su esposo exdiputado Germán Ferrer en un avión privado; luego de que fuera removida por la Asamblea Nacional Constituyente del Ministerio Público, por faltas graves.



Luisa Ortega Díaz también enfrenta acusaciones en Estados Unidos por presuntos delitos de corrupción y recibir sobornos del empresario venezolano, Carlos Urbano Fermín vinculado al desfalco de la empresa nacional Petróleos de Venezuela (PDVSA).

